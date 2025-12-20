Grahan 2026: नए साल में होली के दिन भारत में लगेगा चंद्र ग्रहण! जानें सूतक काल मान्य होगा या नहीं

Grahan 2026: सनातन परंपरा में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों को ही एक अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है. ग्रहण काल में न तो शुभ-मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. और न ही देवी-देवताओं की पूजा की पूजा होती है. इतना ही नहीं, इस घड़ी में वृद्धजनों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानियों का पालन करना पड़ता है. कुछ दिन में नया साल 2026 शुरू हो जाएगा और इस नए वर्ष में भी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेंगे. आइए जानते हैं कि 2026 में सूर्य और चंद्र ग्रहण कब-कब लगेंगे और भारत में इनका कितना प्रभाव रहेगा.

2026 में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण

नए साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगने वाले हैं. इनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे. खास बात ये है कि इनमें से सिर्फ एक चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा. केवल इसी ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा. इसके अलावा किसी ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं होगा.

2026 का पहला सूर्य ग्रहण

2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए न तो इसका सूतक काल मान्य होगा. और न ही पूजा-पाठ आदि जैसे कार्यों पर कोई पाबंदी होगी. यह सूर्य ग्रहण दोपहर 03.26 बजे से लेकर शाम 07.57 बजे तक रहने वाला है. इस ग्रहण का प्रभाव जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, मॉरीशस, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में ही होगा.

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त दिन बुधवार को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही यहां इसका सूतक काल मान्य होगा. भारतीय समयानुसार, ग्रहण का समय रात 09.04 बजे से लेकर सुबह 04.25 बजे तक रहेगा. इस ग्रहण का असर यूरोप, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर, रूस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में रहेगा.

2026 का पहला चंद्र ग्रहण

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को होगा. यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. यह चंद्र ग्रहण दोपहर 03.20 बजे से लेकर शाम 06.47 बजे तक रहने वाला है. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले इसका सूतक काल भारत में लागू हो जाएगा. यानी इसका सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा.

2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगेगा. यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा. यह चंद्र ग्रहण सुबह 08.04 बजे से लेकर दोपहर 11.22 बजे तक रहेगा. ये ग्रहण अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, शारजाह, हिंद-प्रशांत महासागर और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम एशिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा.



