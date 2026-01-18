scorecardresearch
 
January 2026 Grah Gochar: जनवरी के आखिरी में होंगे बैक-टू-बैक नक्षत्र परिवर्तन, ये 7 राशियां होंगी मालामाल

January 2026 Grah Gochar: जनवरी 2026 के अंतिम तीन दिनों में मंगल, गुरु, बुध और शुक्र ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो 7 राशियों के लिए शुभ अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. तो आइए उन लकी राशियों के बारे में.

जनवरी के अंत में होंगे बैक-टू-बैक गोचर (Photo: ITG)
January 2026 Grah Gochar: ज्योतिष में जब ग्रह लगातार अपने-अपने नक्षत्र बदलते हैं, तो यह परिवर्तन बहुत ही विशेष माना जाता है. ऐसे बदलावों का असर व्यक्ति के जीवन पर सीधा सीधा देखने को मिलता है. ग्रहों की ऊर्जा लगातार सक्रिय रहने के कारण काम, धन, रिश्ते और सेहत जैसे क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ता है. जनवरी 2026 के आखिरी तीन दिन इसी तरह का एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रहे हैं. इस दौरान चार बड़े ग्रह मंगल, गुरु, बुध और शुक्र एक के बाद एक नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, यह बदलाव 29 से 31 जनवरी के बीच होगा, जिससे कई शुभ योग बनेंगे.

29 जनवरी 2026 को रात के बाद मंगल ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकलकर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
30 जनवरी 2026 को गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण से दूसरे चरण में जाएंगे.
31 जनवरी 2026 को बुध और शुक्र दोनों एक ही दिन धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे. बुध तड़के सुबह और शुक्र शाम के समय नक्षत्र बदलेंगे.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ये चारों ग्रह बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं. इनका बैक-टू-बैक नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अच्छे अवसर, तरक्की और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. खास तौर पर 7 राशियों को इस दौरान भाग्य का साथ मिलने की संभावना है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए ये तीन दिन फायदेमंद रह सकते हैं. कामकाज में नए मौके मिलेंगे और धन से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी. नौकरी या व्यापार में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. परिवार और प्रेम संबंधों में संतुलन बना रहेगा. सेहत भी ठीक रहेगी और मन शांत रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. पढ़ाई, करियर और नौकरी से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. पुराने अटके काम पूरे होंगे. रिश्तों में मिठास आएगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मानसिक तनाव कम होगा और सेहत सामान्य बनी रहेगी.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय मान-सम्मान और प्रगति वाला हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. पढ़ाई और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलेगी. परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय सोच-समझकर फैसले लेने के लिए अच्छा है. कामकाज में तरक्की के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. परिवार में सहयोग और अपनापन बना रहेगा. मानसिक शांति रहेगी और निवेश से जुड़े फैसले लाभ दे सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह दौर सौभाग्य लेकर आ सकता है. करियर में स्थिरता और पहचान मिलेगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं और पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी. यात्रा, पढ़ाई और नए प्लान शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए ये तीन दिन खास साबित हो सकते हैं. कामकाज में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से फायदा हो सकता है. परिवार का साथ मिलेगा और मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे.

