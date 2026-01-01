scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gajkesari Yog 2026: नए साल के दूसरे दिन गुरु और चंद्र बनाएंगे पावरफुल गजकेसरी योग, इन 3 राशियों का होगा गोल्डन टाइम

Gajkesari Yog 2026:गजकेसरी योग वैदिक ज्योतिष के सबसे शुभ और प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है. यह योग तब बनता है जब गुरु (बृहस्पति) और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र (1, 4, 7 या 10) में स्थित हों या एक ही राशि में युति करें.

Advertisement
X
2 जनवरी को मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति होगी और गजकेसरी योग बनेगा. (Photo: Pixabay)
2 जनवरी को मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति होगी और गजकेसरी योग बनेगा. (Photo: Pixabay)

Gajkesari Yog 2026:साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है. इस समय कई मित्र ग्रह आपस में युति का निर्माण करेंगे, जिनमें सबसे प्रभावशाली है गुरु (बृहस्पति) और चंद्रमा की युति, यह युति 2 जनवरी को बन रही है. इस युति के बनने से गजकेसरी योग का निर्माण होगा. विशेष बात यह है कि यह शुभ योग मिथुन राशि में पूरे 12 वर्षों बाद बन रहा है. गजकेसरी योग को ज्योतिष में बुद्धि, वैभव, मान-सम्मान और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है. इसके प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है. आइए जानते हैं वृष, कन्या और कुंभ राशि पर इसका प्रभाव

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए गजकेसरी योग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. यह योग आपकी कुंडली में धन और वाणी स्थान पर बन रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है. इस दौरान आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय सौदे पक्के होने और लाभ में वृद्धि का संकेत देता है.पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
Happy New Year 2026: नए साल का पहला सूर्योदय देखिए
New Year 2026: नए साल को लेकर Premanand Maharaj बोले...
new year 2026 varshik rashifal
कुंभ समेत ये 3 राशियां होंगी अमीर! जानें नए साल में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह गजकेसरी योग दशम भाव, यानी कर्म और करियर के स्थान पर बन रहा है. यह योग कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है. नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या मनचाहा स्थानांतरण संभव है. जो लोग सरकारी सेवा, प्रबंधन या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. मेहनत का पूरा फल मिलने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. यह समय नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए गजकेसरी योग पंचम भाव में बन रहा है, जो बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा होता है. इस योग के प्रभाव से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है . प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आ सकते हैं. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों—जैसे लेखन, कला, मीडिया या तकनीक—को पहचान और अवसर मिल सकते हैं. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. मानसिक संतुलन मजबूत होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement