Navpancham Rajyog: 30 साल बाद बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों पर शनिदेव होंगे मेहरबान

Navpancham Rajyog: साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाली है. मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इसके ठीक अगले दिन, यानी 15 जनवरी 2026 को वर्ष का पहला नवपंचम योग बनेगा. ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को अत्यंत शुभ योगों में गिना जाता है, जो जीवन में प्रगति, सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 जनवरी की शाम 08:49 बजे, जब बुध और यूरेनस ग्रह आपस में 120 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे, तब इस योग का निर्माण होगा. इस दौरान बुध ग्रह मकर राशि में और यूरेनस ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे नवम और पंचम भाव का संयोग बनेगा.

यह योग सभी राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक मजबूती और स्थिरता का संकेत देता है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब रंग लाते दिखाई देंगे. धन संबंधी मामलों में संतुलन बनेगा. आय के नए स्रोत उभर सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि अच्छी होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. यदि आप किसी नए कार्य या योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह योग वर्ष की शुरुआत में ही गुड गुड न्यूज लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नए अवसर, लाभकारी समझौते और ग्राहकों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं. विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता इस समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने वाला रहेगा. अचानक धन लाभ या रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. निवेश, साझेदारी या संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. भाग्य का साथ मिलने से लिए गए फैसले सफल साबित हो सकते हैं. लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा.

मकर राशि

मकर राशि के लिए यह शुभ योग आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा. सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी पहचान मजबूत होगी. नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक संबल देगा. यह समय नए रास्तों की तलाश करने और उन्हें सफलता में बदलने के लिए अनुकूल है.

