Shukraditya Rajyog: फरवरी में बनेंगे शुक्रादित्य समेत 3 खास राजयोग, इन राशियों की चमक उठेगी किस्मत

Rajyog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान कई प्रमुख ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, आदित्य राजयोग और बुधादित्य राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रहों के एक साथ आने से बनने वाले ये चार राजयोग न सिर्फ व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, बल्कि देश-दुनिया पर भी इनका असर देखने को मिल सकता है.

चार-चार राजयोगों का एक साथ बनना बेहद दुर्लभ माना जाता है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत होगी, जहां करियर, धन, मान-सम्मान और सुख-सुविधाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. खासतौर पर कन्या, मेष और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है.

कन्या राशि – संघर्ष के बाद सफलता का समय

कन्या राशि के जातकों के लिए ये चारों राजयोग छठे भाव में बन रहे हैं. यह भाव शत्रु, रोग, प्रतियोगिता और मेहनत से जुड़ा होता है.राजयोग के प्रभाव से आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे. लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होगी. पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मेष राशि – इनकम और करियर में बंपर ग्रोथ

मेष राशि वालों के लिए ये चारों राजयोग इनकम भाव (11वां भाव) में बन रहे हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान आपकी आमदनी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. बिज़नेस करने वालों को बड़े प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.नौकरीपेशा जातकों को सैलरी हाइक, बोनस या नई जॉब ऑफर मिल सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा. निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि – व्यक्तित्व, नेतृत्व और नई शुरुआत

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग लग्न भाव में बन रहा है, जो पूरे जीवन पर सीधा असर डालता है.इस समय आपका व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी . करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.जो लोग नया बिजनेस, स्टार्टअप या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी, सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

