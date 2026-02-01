scorecardresearch
 
February 2026 Monthly Rashifal: फरवरी का महीना आज से शुरू, इन 5 राशियों को होगा आर्थिक लाभ, परेशानियां होंगी दूर

February 2026 Monthly Rashifal: साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी आज से शुरू हो चुका है. ग्रहों-नक्षत्रों की चाल के अनुसार, साल का पहला महीना सभी राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. ज्योतिषियों के मुताबिक, कुछ राशियों के लिए ये महीना शानदार रहने वाला है. हालांकि, कुछ राशि वालों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है.

फरवरी महीना इन राशियों के लिए रहेगा शुभ (Photo: ITG)

February 2026 Monthly Rashifal: फरवरी का महीना आज से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत माघ पूर्णिमा जैसे पर्व से हो रही है. 2 फरवरी से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी. 5 फरवरी को संकष्टी चतुर्थी, 9 फरवरी को जानकी जयंती मनाई जाएगी. 13 फरवरी को भगवान सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन एकादशी व्रत भी रहेगा. 14 फरवरी को शनि प्रदोष व्रत और 15 फरवरी को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी. 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगेगा, जो फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन होगा. 18 फरवरी को फुलहरा द्विज मनाया जाएगा. 24 फरवरी से होला अष्टक की शुरुआत होगी, क्योंकि मार्च के आरंभ में होली का पर्व मनाया जाएगा. 27 फरवरी को एकादशी व्रत रहेगा.

ग्रह गोचर की बात करें तो 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 6 फरवरी को शुक्र ग्रह भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे. 7 फरवरी को बुध शतभिषा नक्षत्र में और 11 फरवरी को शुक्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे. 15 फरवरी को मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में, 19 फरवरी को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में और 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र से जानते हैं कि फरवरी किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. 

मेष राशि

फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. करियर में टीमवर्क पर ध्यान देना होगा. शनि की साढ़ेसाती के कारण काम की गति धीमी लग सकती है, लेकिन सही योजना बनाकर कदम-दर-कदम आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. 15 फरवरी के बाद मानसिक तनाव में कमी आएगी. स्वास्थ्य के लिए खान-पान का ध्यान रखें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना करियर में प्रगति लेकर आएगा. 15 फरवरी के बाद परिस्थितियां और अनुकूल होंगी. धन लाभ के योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना जरूरी होगा. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का निर्णय महीने के दूसरे भाग में लेना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस संक्रमण से बचाव रखें. प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. शिक्षण, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. नई स्किल सीखने और तकनीक अपनाने का यह अच्छा समय है. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या संतुलित रखें. प्रतिदिन ''ऊं नमः शिवाय'' मंत्र का 108 बार जाप करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को काम के दबाव से बचने की सलाह दी जाती है. धीरे-धीरे और व्यवस्थित ढंग से काम करें. कर्ज लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खान-पान और दवाइयों में लापरवाही न करें. भावनाओं में बहकर बड़े फैसले न लें. छात्रों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. प्रतिदिन शिव मंदिर में जल अर्पित करना शुभ रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना व्यस्तता भरा रहेगा. टीम के साथ काम करने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. बड़े निवेश या प्रॉपर्टी खरीदने से फिलहाल बचें. स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें. छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर ''ऊं घृणि सूर्याय नमः'' मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को फरवरी में करियर और धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है. जिम्मेदारियों से न भागें और व्यवस्थित तरीके से काम करें. छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. प्रतिदिन ''ऊं नमः शिवाय'' मंत्र का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना तरक्की और धन लाभ दिलाने वाला रहेगा. मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण और बचत की आदत डालना जरूरी होगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. छात्रों को पूरे मन से पढ़ाई करनी होगी. प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को फरवरी के पहले पखवाड़े में धैर्य रखना होगा. क्रोध और विवाद से बचें. 15 फरवरी के बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी और करियर में लाभ के अवसर मिलेंगे. बड़े निवेश से बचें. स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. वाणी में संयम रखें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. छात्रों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी होगी. प्रतिदिन ''ऊं नमो भगवते वासुदेवाय'' मंत्र का जाप करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना करियर और आय के लिहाज से शुभ रहेगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और दिनचर्या बिगड़ने न दें. छात्रों को आलस्य छोड़ना होगा. प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना भाग्यवृद्धि का है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर में योजना बनाकर आगे बढ़ें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. छात्रों को एकाग्रता बढ़ानी होगी. प्रतिदिन शिव मंदिर में जल अर्पित करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना सीखने और आगे बढ़ने का है. नई स्किल और तकनीक सीखने से भविष्य में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, सावधानी रखें. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. छात्रों को आलस्य छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी. प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें. 

---- समाप्त ----
