Chaturgrahi Yog 2026: नए साल 2026 के पहले दिन बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग! इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Chaturgrahi Yog 2026: साल 2026 की शुरुआत बेहद खास मानी जा रही है. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस बार नया साल एक दुर्लभ और प्रभावशाली चतुर्ग्रही योग के साथ आरंभ होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा एक साथ स्थित होंगे, जिससे यह शक्तिशाली संयोग बनेगा.

इस चतुर्ग्रही योग का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. जहां कुछ राशियों के लिए यह योग सौभाग्य और प्रगति के नए रास्ते खोलेगा, वहीं कुछ लोगों को इस दौरान सोच-समझकर कदम उठाने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

क्या होता है चतुर्ग्रही योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चार प्रभावशाली ग्रह एक ही राशि में एकत्र होते हैं, तो उस स्थिति को चतुर्ग्रही योग कहा जाता है. इस बार धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा एक साथ गोचर करने जा रहे हैं. सूर्य जहां आत्मबल और नेतृत्व का प्रतीक है, वहीं बुध बुद्धि का, मंगल साहस का और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है. इन चारों ग्रहों का यह विशेष मेल ऊर्जा, समझदारी और पराक्रम का शक्तिशाली संयोजन तैयार करेगा. आइए जानते हैं कि साल 2026 के पहले दिन बनने जा रहे चतुर्ग्रही योग से किन राशियों को लाभ होगा.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह योग नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें तेजी आ सकती है. नौकरी में अच्छे मौके मिल सकते हैं. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बिजनेस करने वालों को नए सौदे मिल सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा. फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी. परिवार में माहौल भी सामान्य और सकारात्मक रहेगा.

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. ऑफिस या कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल सकता है. जो लोग अपने काम से पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें इस समय फायदा होगा. धन से जुड़े मामलों में स्थिरता आएगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

धनु

धनु राशि में ही यह चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसलिए इस राशि वालों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है. भाग्य का साथ मिलेगा. नए अवसर सामने आएंगे. करियर, पढ़ाई और पैसों से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. खुद पर भरोसा बढ़ेगा. भविष्य को लेकर सोच सकारात्मक होगी.

