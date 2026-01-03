Chandra Grahan 2026: नए साल में होली के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण! भारत में आएगा नजर, इन 5 राशियों पर असर

Chandra Grahan 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है. संयोगवश इस दिन देश में होली का त्योहार भी मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 मार्च की रात होलिका दहन होगा. फिर अगले दिन यानी 4 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी. ज्योतिष गणना के अनुसार. यह चंद्र ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित होगा. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. आइए जानते हैं कि भारत में यह चंद्र ग्रहण कितने बजे घटित होगा और इसका किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

चंद्र ग्रहण का समय क्या है?

भारतीय समयानुसार, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण दोपहर 03 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा. इसका समापन शाम 06 बजकर 47 मिनट पर होगा. इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहेगी. इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 06 बजकर 20 मिनट पर शुरू हो जाएगा.

भारत में कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?

3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ पूर्वोत्तर के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश आदि जगहों पर दिखाई देगा. ज्योतिषविद इन जगहों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

चंद्र ग्रहण का 5 राशियों पर असर

मेष राशि

इस चंद्र ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा. मेष राशि वालों की भागदौड़ बढ़ेगी. खर्चों में इजाफा होगा. धन की बचत कर पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक भी धन संबंधित नुकसान झेल सकते हैं. आपके खर्च भी बढ़ेंगे. आय के स्रोतों में कमी आ सकती है. व्यापार में घाटा हो सकता है. बेजवह की यात्राओं की संख्या बढ़ सकती हैं.

सिंह राशि

2026 का पहला चंद्र ग्रहण सिंह राशि में ही घटित होने जा रहा है. इसके प्रभाव से आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है. चोट-दुर्घटना का भय रहेगा. आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट हो सकता है. रोग-बीमारियों से बचाव रखना होगा. आपको मानसिक चिंता भी घेर सकती है. करियर में संघर्ष करने की स्थिति बन सकती है. उधार-कर्ज से बिल्कुल दूर रहें.

मीन राशि

मीन राशि के जातक भी इस चंद्र ग्रहण से सावधान रहें. आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ सकते हैं. परिवार में तनाव का माहौल रहेगा. संतान पक्ष को लेकर चिंतित रहेंगे. किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे.

