Chandra Gochar 2026: 27 जनवरी को चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की तीसरी दृष्टि, इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि-चंद्रमा की युति को बहुत ही अशुभ मानी जाती है. जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसका असर मन, भावनाओं और निर्णय क्षमता पर दिखाई देता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पंचांग के अनुसार, ऐसा ही एक अशुभ योग 27 जनवरी 2026 को बनेगा. इस दिन चंद्रमा शाम 4 बजकर 45 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. उसी समय शनि मीन राशि में स्थित होंगे और अपनी तृतीय दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे. ज्योतिष में शनि की तृतीय दृष्टि को मानसिक अस्थिरता और नकारात्मक प्रभाव देने वाली माना जाता है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

और पढ़ें

वृषभ राशि

चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि मानसिक बेचैनी ला सकती है. मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिसका प्रभाव कामकाज और पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा. इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा लेने से बचना होगा, खासकर 30 जनवरी से पहले. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है.

कर्क राशि

चंद्रमा पर आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उन पर शनि की तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है. शनि की दृष्टि मन को ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं. तनाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पक्ष में न होने के कारण सतर्क रहकर काम करना होगा. आत्मविश्वास में भी कुछ कमी महसूस हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बने-बनाए कामों में अड़चन आने की आशंका है. निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने पर मन निराश हो सकता है. धैर्य बनाए रखना जरूरी है. सामाजिक जीवन में बोलचाल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से समझा जा सकता है.

---- समाप्त ----