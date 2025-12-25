scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chanakya Niti: ये 3 बुरी आदतें जेब में कभी टिकने नहीं देती पैसा, रईसों को भी कर देती हैं कंगाल

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि कुछ आदतें और व्यवहार व्यक्ति को धनवान बनने से रोक देते हैं. उन्होंने ऐसे तीन प्रमुख कारण बताए हैं, जिनके चलते इंसान मेहनत के बावजूद आजीवन धनवान नहीं रह पाता है.

Advertisement
X
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उन कारणों का उल्लेख किया है, जिनकी वजह से एक व्यक्ति चाहकर धनवान नहीं बन सकता.
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उन कारणों का उल्लेख किया है, जिनकी वजह से एक व्यक्ति चाहकर धनवान नहीं बन सकता.

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को प्राचीन भारत का एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार कहा जाता है. उन्होंने अपनी रचना 'चाणक्य नीति' में जीवन की समस्याओं और उनके उन्मूलनों का विस्तारपूर्वक चिंतन किया है. आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उन कारणों का उल्लेख किया है, जिनकी वजह से एक व्यक्ति चाहकर भी धनवान नहीं बन सकता. आइए उनके द्वारा बताए गए ऐसे तीन कारणों के बारे में जानते हैं.

अहंकार
चाणक्य के अनुसार, धन आने के बाद अगर किसी इंसान के स्वभाव में अहंकार आ जाए तो उसकी धन-दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है. धन का अहंकार व्यक्ति को धीरे-धीरे पतन की ओर ले जाता है.  जो लोग अपने पैसे पर अभिमान करते हैं, वे अक्सर अपनी जमा पूंजी खो बैठते हैं. धन का अहंकार इंसान की समझ और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है. पैसों के घमंड में चूर व्यक्ति धीरे-धीरे अपने रिश्ते भी खो देता है.

फिजूलखर्ची
आचार्य चाणक्य फिजूलखर्ची को भी आर्थिक कमजोरी का बड़ा कारण मानते हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, जरूरत से ज्यादा और बिना सोचे-समझे किया गया खर्च भविष्य में गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है. जिन लोगों को बेवजह धन उड़ाने की आदत होती है, उन्हें बार-बार आर्थिक नुकसान झेलने पड़ते हैं. ध्यान रहे कि धन का स्वभाव बहुत चंचल होता है. यह कभी एक जगह टिककर नहीं रहता है. बेवजह खर्च की आदत इंसान के धनकोष को खाली कर सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

"Laziness is the biggest enemy of man."- says Chanakya.
इन गुणों वाली स्त्रियों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर बन जाता है स्वर्ग
Chanakya Niti
ये 4 आदतें कामयाबी से करती हैं दूर, चाणक्य ने दिए हैं समाधान
Chanakya Niti
इन 4 चीजों का दिखना है गरीबी आने का संकेत, घट जाती है धन की आवक
According to Chanakya, not only a person's karma from his previous life but also his own bad habits shorten his life.
इन आदतों से घर में नहीं रहता मां लक्ष्मी का वास, चाणक्य ने किया है सावधान
Chanakya Niti is not just about diplomacy, but is also a guide to life.
जीवन में आगे बढ़ना है तो इन 4 बातों से डरना छोड़ दें, चाणक्य ने बताई है वजह
Advertisement

गलत ढंग से की हुई कमाई
चाणक्य नीति में कहा गया है कि गलत तरीकों से की गई कमाई आजीवन इंसान के पास नहीं रहती है. एक न एक दिन वो हाथ से चली ही जाती है. मसलन रिश्वत या अनैतिक साधनों से कमाया गया धन स्थायी नहीं होता है. वो थोड़े समय के लिए आपको संतोष तो दे सकता है. लेकिन जिंदगीभर आपके पास नहीं रहेगा. दूसरा, ऐसे स्रोतों से आया हुआ धन अपने साथ बहुत सारे दुख, संकट और दरिद्रता भी लेकर आता है. ऐसा धन अगर आपके पास आ भी जाए तब भी आप एक पल भी सुकून से नहीं रह पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement