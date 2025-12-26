scorecardresearch
 
Dashank Yog: साल के अंत में बुध–यम के संयोग से बनेगा दशांक योग, इन 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ

Dashank Yog:वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब बुध और यम (प्लूटो) एक-दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, तब दशांक योग का निर्माण होता है. यह योग बुद्धि, रणनीति, गहन सोच और बड़े बदलावों का संकेत देता है.

30 दिसंबर को बुध और यम के बीच विशेष संयोग बन रहा है.
Dashank Yog : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, व्यापार, शिक्षा, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. ऐसे में जब भी बुध की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव न केवल 12 राशियों पर बल्कि देश-दुनिया, व्यापार और शेयर बाजार पर भी देखने को मिलता है.ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से मौजूद सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति होगी. इस दौरान बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है.

वहीं 30 दिसंबर को बुध और यम के बीच विशेष संयोग बन रहा है, जिससे दशांक योग का निर्माण होगा. यह योग दोपहर 4 बजकर 29 मिनट पर बनेगा, जब बुध और यम एक-दूसरे से 36 डिग्री की दूरी पर होंगे. इस समय यम, शनि की राशि मकर में विराजमान रहेंगे. इस शुभ योग का विशेष लाभ तीन राशियों को मिलने के योग हैं.

धनु राशि

दशांक योग धनु राशि वालों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से बेहद शुभ साबित हो सकता है. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और निवेश से लाभ के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग आय में वृद्धि और करियर में स्थिरता लेकर आएगा. व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. मानसिक स्पष्टता बढ़ने से महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए दशांक योग शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देगा. नई नौकरी या व्यापार की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. संचार कौशल मजबूत होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है.

