scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dashank Yog 2025: साल के अंत में बुद्धि के दाता बुध बनाएंगे विशेष योग, इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Dashank Yog 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दशांक योग एक विशेष और दुर्लभ योग माना जाता है, जो ग्रहों के बीच 36 डिग्री (दशांश संबंध) बनने पर बनता है. यह योग व्यक्ति की बुद्धि, निर्णय क्षमता, कर्म और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालता है.

Advertisement
X
दशांक योग उन्नति, मान-सम्मान और सफलता दिलाता है.
दशांक योग उन्नति, मान-सम्मान और सफलता दिलाता है.

Dashank Yog 2025 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, व्यापार, शिक्षा और संवाद का कारक माना जाता है. ऐसे में जब बुध की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव न केवल 12 राशियों पर बल्कि दुनिया, व्यापार, शेयर बाजार और व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है. बता दें कि 29 दिसंबर 2025 को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में पहले से ही मंगल, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे. ऐसे में बुध की युति से बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा.

वहीं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 30 दिसंबर को दोपहर 4 बजकर 29 मिनट पर बुध और यम ग्रह एक-दूसरे से 36 डिग्री पर स्थित होंगे, जिससे दशांक योग का निर्माण होगा. इस समय यम ग्रह शनि की राशि मकर में विराजमान रहेगा. यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है.

आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर दशांक योग का प्रभाव

सम्बंधित ख़बरें

Planet Alignment New Year 2026
शनि की राशि में पंचग्रही योग, 2026 इन 4 राशियों के लाने वाला है अच्छे दिन
shukra yam yuti dwi dwadash yog 2025
क्या है लाभ दृष्टि राजयोग? जो नए साल में इन 3 राशियों को बनाएगा भाग्यशाली
शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है.
2026 में शनि–गुरु का अद्भुत महासंयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
Shani Rahu Mangal Yuti 2026
नए साल में पापी ग्रह राहु बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों के आएंगे अच्छे दिन
This planetary conjunction is considered very beneficial for those born under the sign blessed by Venus and Saturn.
साल के अंत में बुध–यम बनाएंगे दशांक योग, इन 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ

धनु राशि

धनु राशि में बुध का गोचर और अन्य ग्रहों की युति भाग्य और करियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. इस दौरान आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता तेज होगी. व्यापारियों को नए सौदे मिलने के योग हैं और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए दशांक योग आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. आपकी रणनीतिक सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. शेयर बाजार या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए यह गोचर और योग आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा. इस दौरान आपकी संवाद शैली और विश्लेषण क्षमता मजबूत होगी. व्यापार, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और शिक्षा से जुड़े लोगों को नई पहचान और अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार आएगा और साझेदारी के काम सफल रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement