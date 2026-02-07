scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar 2026: राहु के नक्षत्र में बुध का गोचर, महाशिवरात्रि तक इन 3 राशियों को होगा बेशुमार धन लाभ

7 फरवरी को बुध ने राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है और अब 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक यहीं रहेंगे. यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. इसके प्रभाव से तीन राशियों को करियर, व्यापार और धन के मामलों में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

Advertisement
X
बुध ने 7 फरवरी की शाम राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है. (Photo: ITG)
बुध ने 7 फरवरी की शाम राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है. (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध ने 7 फरवरी की शाम राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है. महाशिवरात्रि तक बुध इसी नक्षत्र में रहेंगे. बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में गोचर के बाद तीन राशियों को बहुत लाभ होगा. इन्हें करियर-कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है. धन की आसानी से प्राप्ति होगी. किसी अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं, जो लंबे समय के बाद आपको लाभ देगा.

मेष राशि
आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे. जमापूंजी में वृद्धि के संकेत हैं. नौकरी या कारोबार से जुड़े लोगों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. लजो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है. तार्किक शक्ति पहले से अधिक मजबूत होगी, जिससे फैसले लेने में स्पष्टता आएगी. निवेश या नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. इस दौरान आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. लंबे समय से अटके मामलों का समाधान निकल सकता है. स्वास्थ्य भी अच्छे रहने वाला है.

मिथुन राशि
अचानक धन लाभ और करयर में प्रगति के योग बन सकते हैं. आपकी आमदनी बढ़ सकती है. वित्तीय स्थिति सुधरेगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, बोनस या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है. व्यापारियों के हाथ फायदे के सौदे लगेंगे. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभ होगा. नौकरी से व्यापार में शिफ्ट होने के लिए भी समय अच्छा है. मानसिक स्पष्टता के कारण आप पुराने विवाद या उलझनों को भी आसानी से सुलझा पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Six planets alignment
दुर्लभ नजारा... 28 फरवरी को आसमान में 6 ग्रहों की लगेगी कतार
Shani Budh 2026 Dashank Yog
शनि-बुध 2 दिन बाद बनाएंगे द्विद्वादश योग, इन 3 राशि वालों की खुलेगी किस्मत
jadatva yog 2026
अशुभ जड़त्व योग! राहु-बुध कल से इन 3 राशियों पर करेंगे दोहरी मार
budh gochar rashifal 2026
बुध का कुंभ राशि में गोचर, कल से इन 3 राशियों को नौकरी-व्यवसाय में होगा लाभ
budh gochar rashifal
3 फरवरी 2026 से बदलेगी किस्मत! कुंभ राशि में होगा बुध गोचर, जानें असर
Advertisement

कन्या राशि
आर्थिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे. बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी. खासतौर पर व्यापार, अकाउंट्स, मैनेजमेंट या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा. आपकी रणनीतियां कारगर सिद्ध होंगी. पुराने निवेश जो अब तक घाटे का दबाव झेल रहे थे, अचानक से लाभ में कन्वर्ट होंगे. यात्राओं से लाभ मिलेगा. निजी कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं. आपके तर्कपूर्ण विचार कोई बड़ा अवसर मिलने की वजह बन सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement