Brahma Muhurt Upay: 2026 के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें ये एक काम, पूरे साल घर में रहेगा लक्ष्मी का वास

Brahma Muhurt Upay: ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत शुभ समय माना गया है. इस शुभ घड़ी में भगवान का स्मरण और विशेष उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ज्योतिषविद कहते हैं कि नए साल 2026 की शुरुआत पर ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय करने से पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहेगी.

ब्रह्म मुहूर्त कुछ विशेष उपाय कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है. (Photo: Pixabay)
Brahma Muhurt Upay: शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन की सबसे शुभ घड़ी माना गया है. कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अबूझ मुहूर्त में जागकर ईश्वर का नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है. ऐसे लोगों के घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती है. काम में हमेशा बरकत रहती है. ज्योतिषविद मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कुछ विशेष उपाय कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है. यदि ये उपाय आप नए साल 2026 के आगमन यानी पहले ही दिन करते हैं तो संभवत: पूरे साल आपके घर में देवी का वास रहेगा. आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या हैं.

हथेलियों के दर्शन
ज्योतिषविदों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन जरूर करने चाहिए. कहते हैं कि हमारी हथेलियों के अग्र भाग में देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए इन्हें देखने मात्र से हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं. हथेलियों को देखते हुए आपको 'करग्रे वसति लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम्।' मंत्र का जाप भी करना चाहिए. ब्रह्म मुहूर्त में इस चमत्कारी मंत्र का जाप करने से आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा और धन की आवक बढ़ेगी.

तुलसी से गंगाजल का छिड़काव
नए साल के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी की एक लकड़ी लें और उसके एक छोर पर कलावा बांध लें. फिर एक पात्र में गंगाजल ले लें. अब तुलसी की लकड़ी से घर के कोने-कोने में गंगाजल का छिड़काव करें. कहते हैं कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. दुख-दरिद्रता घर की चौखट से बाहर निकल जाती हैं. और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. जिस घर में ये उपाय निरंतर किया जाता है, वहां कभी कोई बाधा, समस्या नहीं रहती है.

तुलसी के पास दीपक
2026 के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं. तुलसी को जल और कलावा अर्पित करें. इसके बाद वहीं बैठकर देवी लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चार करें. कहते हैं कि यह दिव्य उपाय करने वालों पर हमेशा लक्ष्मी मेहरबान रहती है. ऐसे लोगों के घर से गरीबी कोसों दूर रहती है और खुशियों का संचार होता है. इस उपाय को करने के बाद आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाने की चीजों या पैसों का दान भी कर सकते हैं.

