Baba Vanga 2026 Predictions: तीसरा विश्व युद्ध और बड़ी आपदा! 2026 को लेकर डराने वाली है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

Baba Vanga 2026 Predictions: बाल्कन का नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा की नए साल 2026 को लेकर भविष्यवाणी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बचपन से नेत्रहीन पैदा हुईं बुल्गारियन लेडी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर दुनिया बहुत भरोसा करती हैं. कहते हैं कि बाबा वेंगा ने 9/11 की घटना से लेकर अमेरिका में अफ्रीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जीत की भविष्यवाणी भी बहुत पहले कर दी थी. आइए जानते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी नए साल 2026 को लेकर क्या संकेत दी रही हैं.

और पढ़ें

तीसरा विश्व युद्ध

वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, दुनिया के पूर्वी हिस्से में जियो पॉलिटिकल टेंशन एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है. इस युद्ध की आग की लपटें पश्चिमी देशों तक भी पहुंचेंगी और वहां बड़े नुकसान होगा. इस टकराव से विश्व शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है. रूस का कोई बड़ा नेता इसे कंट्रोल कर सकता है.

प्राकृतिक आपदाएं

वेंगा ने यह भी इशारा किया कि साल 2026 में दुनिया कुछ काश गंभीर प्राकृतिक घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है. इसमें पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, सूखा और भूकंप जैसे घटनाक्रमों को लेकर संकेत दिए गए हैं.

इंसान की पकड़ से बाहर AI

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो इंसान के दायरे से बाहर आकर खुद निर्णय लेने लगेगा. इससे न केवल इंडस्ट्रीज बल्कि हमारी डे-टू-डे रूटीन तक प्रभावित होंगे. इस स्थिति को संभालना इंसान की हद से बाहर हो सकता है. ये भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है.

Advertisement

एशिया की बढ़ेगी ताकत

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने एशिया महाद्वीप या चीन जैसे किसी देश के शक्तिशाली बनकर उभरने के संकेत दिए हैं. इन दावों के अनुसार, 2026 में चीन जैसे किसी देश का प्रभाव मजबूत हो सकता है. वहीं, इस क्षेत्र में संभवत: विवाद की स्थिति भी बनी रहेगी. इसके अलावा, ताइवान और दक्षिणी चीन को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

रूस में नए नेता का बढ़ेगा प्रभाव

भविष्यवाणी के अनुसार, रूस में किसी नए नेता का प्रभाव बढ़ सकता है. रूस का कोई शक्तिशाली नेता पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है. युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस नेता को बड़ी पहचान मिलेगी.

---- समाप्त ----