Aaj Ka Panchang: पंचांग 27 नवंबर 2020, जानें आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल और अमृत काल

पंचांग 27 नवंबर 2020: अगर आप किसी शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो दैनिक पंचांग में हम आपको बताएंगे कि आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल क्या है. इसके साथ ही अमृत काल एवं सूर्योदय व सूर्यास्त का समय भी बताएंगे. आइए जानते हैं आज का पंचांग.

विक्रम संवत् -2077, प्रमादि

शक संवत्- 1942, शर्वरी

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है. सूर्य वृश्चिक राशि में है. जबकि चंद्रमा मेष राशि (दिन-रात) में संचार करेगा.

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र

आज का राहु काल: 10:54 AM से 12:14 PM तक है.

अभिजीत मुहूर्त- 11:52 AM से 12:35 PM तक है.

अमृत काल - 04:28 PM से 28 नवंबर को 06:04 AM तक है.

सूर्योदय: सुबह 6:46 बजे है.

सूर्यास्त: शाम 5:37 बजे है.

चंद्रोदय: 3:53 PM पर है.

चंद्रास्त: 4:50 पर है.

सर्वार्थसिद्धि योग - 27 नवंबर को 06:53 AM से 28 नवंबर को 12:23 AM तक है.

गंडमूल नक्षत्र- 26 नवंबर 09:21 PM से 28 नवंबर को 12:23 AM तक है.