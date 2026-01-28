Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 जनवरी 2026: आज 28 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2081, पिंगल

शक सम्वत- 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी- जनवरी 27 08:35 PM- जनवरी 28 07:36 PM

कृष्ण पक्ष अमावस्या- जनवरी 28 07:36 PM- जनवरी 29 06:05 PM

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा- जनवरी 27 09:02 AM- जनवरी 28 08:58 AM

उत्तराषाढ़- जनवरी 28 08:58 AM- जनवरी 29 08:20 AM

योग

वज्र- जनवरी 28 01:57 AM- जनवरी 28 11:51 PM

सिद्धि- जनवरी 28 11:51 PM- जनवरी 29 09:21 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:12 AM

सूर्यास्त- 6:07 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 28 6:13 AM

चन्द्रास्त- जनवरी 28 5:00 PM

अशुभ काल

राहू- 3:23 PM- 4:45 PM

यम गण्ड- 9:56 AM- 11:17 AM

कुलिक- 12:39 PM- 2:01 PM

दुर्मुहूर्त- 09:23 AM- 10:06 AM, 11:21 PM- 12:13 AM

वर्ज्यम्- 04:45 PM- 06:18 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:17 PM- 01:01 PM

अमृत काल- 02:05 AM- 03:39 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM

---- समाप्त ----