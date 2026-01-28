Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 जनवरी 2026: आज 28 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2081, पिंगल
शक सम्वत- 1946, क्रोधी
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी- जनवरी 27 08:35 PM- जनवरी 28 07:36 PM
कृष्ण पक्ष अमावस्या- जनवरी 28 07:36 PM- जनवरी 29 06:05 PM
नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- जनवरी 27 09:02 AM- जनवरी 28 08:58 AM
उत्तराषाढ़- जनवरी 28 08:58 AM- जनवरी 29 08:20 AM
योग
वज्र- जनवरी 28 01:57 AM- जनवरी 28 11:51 PM
सिद्धि- जनवरी 28 11:51 PM- जनवरी 29 09:21 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:12 AM
सूर्यास्त- 6:07 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 28 6:13 AM
चन्द्रास्त- जनवरी 28 5:00 PM
अशुभ काल
राहू- 3:23 PM- 4:45 PM
यम गण्ड- 9:56 AM- 11:17 AM
कुलिक- 12:39 PM- 2:01 PM
दुर्मुहूर्त- 09:23 AM- 10:06 AM, 11:21 PM- 12:13 AM
वर्ज्यम्- 04:45 PM- 06:18 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:17 PM- 01:01 PM
अमृत काल- 02:05 AM- 03:39 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM