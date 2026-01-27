Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 जनवरी 2026: आज 27 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 27 जनवरी 2026

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त

शक सम्वत - 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - माघ

तिथि

शुक्ल पक्ष नवमी- जनवरी 26 09:18 PM- जनवरी 27 07:05 PM

नक्षत्र

भरणी - जनवरी 26 12:32 PM- जनवरी 27 11:08 AM

योग

शुक्ल - जनवरी 27 06:19 AM- जनवरी 28 03:12 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:12 AM

सूर्यास्त - 6:05 PM

चन्द्रोदय - 12:12 PM

चन्द्रास्त - जनवरी 28 2:39 AM

अशुभ काल

राहू - 03:15 PM से 04:36 PM

यम गण्ड - 09:53 AM से 11:13 AM

कुलिक - 12:34 PM से 01:55 PM

दुर्मुहूर्त - 01:01 PM- 01:44 PM, 03:11 PM- 03:55 PM

वर्ज्यम् - 08:43 AM- 10:15 AM, 09:34 PM- 11:04 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:17 PM- 01:01 PM

अमृत काल - 06:37 AM- 08:08 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM- 06:24 AM

शुभ योग

रवि योग- 11:08 AM से 07:11 AM, जनवरी 28

सर्वार्थ सिद्धि योग- 11:08 AM से 07:11 AM, जनवरी 28

