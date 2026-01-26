scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 जनवरी 2026: आज 26 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 26 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 26 जनवरी 2026

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - माघ
अमांत - माघ

तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी- जनवरी 25 11:10 PM- जनवरी 26 09:18 PM
शुक्ल पक्ष नवमी- जनवरी 26 09:18 PM- जनवरी 27 07:05 PM

नक्षत्र
अश्विनी - जनवरी 25 01:35 PM- जनवरी 26 12:32 PM
भरणी - जनवरी 26 12:32 PM- जनवरी 27 11:08 AM

योग
साध्य - जनवरी 25 11:45 AM- जनवरी 26 09:11 AM
शुभ - जनवरी 26 09:11 AM- जनवरी 27 06:19 AM
शुक्ल - जनवरी 27 06:19 AM- जनवरी 28 03:12 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 7:12 AM
सूर्यास्त - 6:05 PM
चन्द्रोदय - जनवरी 26 11:46 AM
चन्द्रास्त - जनवरी 27 1:24 AM

अशुभ काल
राहू - 8:34 AM- 9:56 AM
यम गण्ड - 11:17 AM- 12:39 PM
कुलिक - 2:00 PM- 3:22 PM
दुर्मुहूर्त - 01:01 PM- 01:44 PM, 03:11 PM- 03:55 PM
वर्ज्यम् - 08:43 AM- 10:15 AM, 09:34 PM- 11:04 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:17 PM- 01:01 PM
अमृत काल - 06:37 AM- 08:08 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM- 06:24 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - जनवरी 25 01:35 PM - जनवरी 26 07:12 AM

---- समाप्त ----
