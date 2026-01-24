scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 जनवरी 2026: आज 24 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 24 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 24 जनवरी 2026

पंचांग- 24 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु 
पूर्णिमांत- 2082 पिङ्गल
माघ - अमान्त

तिथि 
षष्ठी - 12:39 ए एम, जनवरी 25 तक

नक्षत्र
उत्तर भाद्रपद - 02:16 पी एम तक

योग 
शिव - 02:02 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:13 ए एम
सूर्यास्त-05:54 पी एम 
चन्द्रोदय- 10:22 ए एम
चन्द्रास्त- 11:19 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 11:13 ए एम से 12:33 पी एम
यमगण्ड- 03:13 पी एम से 04:33 पी एम
गुलिक- 08:33 ए एम से 09:53 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:54 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

