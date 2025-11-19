Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 नवंबर 2025: आज 19 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 19 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - 09:43 ए एम तक
नक्षत्र
स्वाती - 07:59 ए एम तक
योग
सौभाग्य - 09:01 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:47 ए एम
सूर्यास्त- 05:26 पी एम
चन्द्रोदय- 06:47 ए एम, नवम्बर 20
चन्द्रास्त- 04:35 पी एम
अशुभ काल
राहू- 12:06 पी एम से 01:26 पी एम
यम गण्ड- 08:07 ए एम से 09:27 ए एम
कुलिक- 10:47 ए एम से 12:06 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:28 पी एम
वर्ज्यम्- 02:17 पी एम से 04:05 पी एम
शुभ काल
अमृत काल- 09:51 PM- 11:38 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:10 AM- 05:58 AM