Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 जनवरी 2026: आज 18 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
अमावस्या - 01:21 ए एम, जनवरी 19 तक
प्रतिपदा
नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 10:14 ए एम तक
उत्तराषाढा
योग
हर्षण - 09:11 पी एम तक
वज्र
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:49 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:20 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:29 पी एम से 05:49 पी एम
यमगण्ड- 12:32 पी एम से 01:51 पी एम
गुलिक- 07:15 ए एम से 10:14 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम