scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 जनवरी 2026: आज 18 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 18 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 18 जनवरी 2026

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु 
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त

तिथि 
अमावस्या - 01:21 ए एम, जनवरी 19 तक
प्रतिपदा

नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 10:14 ए एम तक
उत्तराषाढा

सम्बंधित ख़बरें

आज 17 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 17 जनवरी 2026, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
जानिए 16 जनवरी 2026, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 16 जनवरी 2026
आज 15 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

योग 
हर्षण - 09:11 पी एम तक
वज्र

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:49 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:20 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:29 पी एम से 05:49 पी एम
यमगण्ड- 12:32 पी एम से 01:51 पी एम
गुलिक- 07:15 ए एम से 10:14 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement