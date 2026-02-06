scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 फ़रवरी 2026: आज 6 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 6 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 6 फरवरी 2026

पंचांग- 6 फरवरी 2026 

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त


तिथि 
पञ्चमी - 01:18 ए एम, फरवरी 07 तक
षष्ठी

नक्षत्र
हस्त - 12:23 ए एम, फरवरी 07 तक
चित्रा

योग 
धृति - 11:37 पी एम तक
शूल

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय:     07:06 ए एम
सूर्यास्त : 06:04 पी एम
चन्द्रोदय- 10:31 पी एम
चन्द्रास्त- 09:34 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड- 03:20 पी एम से 04:42 पी एम
गुलिक- 08:29 ए एम से 09:51 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:22 ए एम से 06:14 ए एम
 

---- समाप्त ----
