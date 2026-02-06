Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 फ़रवरी 2026: आज 6 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
पञ्चमी - 01:18 ए एम, फरवरी 07 तक
षष्ठी
नक्षत्र
हस्त - 12:23 ए एम, फरवरी 07 तक
चित्रा
योग
धृति - 11:37 पी एम तक
शूल
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय: 07:06 ए एम
सूर्यास्त : 06:04 पी एम
चन्द्रोदय- 10:31 पी एम
चन्द्रास्त- 09:34 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
यमगण्ड- 03:20 पी एम से 04:42 पी एम
गुलिक- 08:29 ए एम से 09:51 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:22 ए एम से 06:14 ए एम