Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 फ़रवरी 2026: आज 6 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

फाल्गुन - पूर्णिमान्त

माघ - अमान्त



तिथि

पञ्चमी - 01:18 ए एम, फरवरी 07 तक

षष्ठी

नक्षत्र

हस्त - 12:23 ए एम, फरवरी 07 तक

चित्रा

योग

धृति - 11:37 पी एम तक

शूल

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय: 07:06 ए एम

सूर्यास्त : 06:04 पी एम

चन्द्रोदय- 10:31 पी एम

चन्द्रास्त- 09:34 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड- 03:20 पी एम से 04:42 पी एम

गुलिक- 08:29 ए एम से 09:51 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:22 ए एम से 06:14 ए एम



