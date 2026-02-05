Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 फ़रवरी 2026: आज 5 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- फाल्गुन

अमांत- माघ

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी- फरवरी 05 12:09 AM- फरवरी 06 12:22 AM

कृष्ण पक्ष पंचमी- फरवरी 06 12:22 AM- फरवरी 07 01:18 AM

नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी- फरवरी 04 10:12 PM- फरवरी 05 10:57 PM

हस्त- फरवरी 05 10:57 PM- फरवरी 07 12:23 AM

योग

सुकर्मा- फरवरी 05 01:04 AM- फरवरी 06 12:03 AM

धृति- फरवरी 06 12:03 AM- फरवरी 06 11:36 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:09 AM

सूर्यास्त- 6:12 PM

चन्द्रोदय- फरवरी 05 9:39 PM

चन्द्रास्त- फरवरी 06 9:42 AM

अशुभ काल

राहू- 2:03 PM- 3:26 PM

यम गण्ड- 7:09 AM- 8:31 AM

कुलिक- 9:54 AM- 11:17 AM

दुर्मुहूर्त- 10:50 AM- 11:34 AM, 03:15 PM- 03:59 PM

वर्ज्यम्- 05:37 AM- 07:16 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM

अमृत काल- 03:31 PM- 05:10 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:32 AM- 06:20 AM

