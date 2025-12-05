Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 दिसंबर 2025: आज 5 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
तिथि
प्रतिपदा - 12:55 ए एम, दिसम्बर 06 तक
द्वितीया
नक्षत्र
रोहिणी - 11:46 ए एम तक
मृगशिरा
योग
सिद्ध - 08:08 ए एम तक
साध्य
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:59 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 05:36 पी एम
चन्द्रास्त- 07:22 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 10:54 ए एम से 12:12 पी एम
यमगण्ड- 02:48 पी एम से 04:06 पी एम
गुलिक- 08:18 ए एम से 09:36 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:33 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:11 ए एम से 06:05 ए एम