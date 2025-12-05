Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 दिसंबर 2025: आज 5 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

पौष - पूर्णिमान्त

तिथि

प्रतिपदा - 12:55 ए एम, दिसम्बर 06 तक

द्वितीया

नक्षत्र

रोहिणी - 11:46 ए एम तक

मृगशिरा

योग

सिद्ध - 08:08 ए एम तक

साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:59 ए एम

सूर्यास्त- 05:24 पी एम

चन्द्रोदय- 05:36 पी एम

चन्द्रास्त- 07:22 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 10:54 ए एम से 12:12 पी एम

यमगण्ड- 02:48 पी एम से 04:06 पी एम

गुलिक- 08:18 ए एम से 09:36 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:33 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:11 ए एम से 06:05 ए एम

