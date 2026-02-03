Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग): आज 3 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- फाल्गुन

अमांत- माघ

तिथि

कृष्ण पक्ष द्वितीया- फरवरी 03 01:52 AM- फरवरी 04 12:40 AM

कृष्ण पक्ष तृतीया- फरवरी 04 12:40 AM- फरवरी 05 12:09 AM

नक्षत्र

मघा- फरवरी 02 10:47 PM- फरवरी 03 10:10 PM

पूर्व फाल्गुनी- फरवरी 03 10:10 PM- फरवरी 04 10:12 PM

योग

शोभन- फरवरी 03 04:45 AM- फरवरी 04 02:38 AM

अतिगण्ड- फरवरी 04 02:38 AM- फरवरी 05 01:04 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:09 AM

सूर्यास्त- 6:11 PM

चन्द्रोदय- फरवरी 03 7:48 PM

चन्द्रास्त- फरवरी 04 8:38 AM

अशुभ काल

राहू- 3:25 PM- 4:48 PM

यम गण्ड- 9:55 AM- 11:17 AM

कुलिक- 12:40 PM- 2:03 PM

दुर्मुहूर्त- 09:22 AM- 10:06 AM, 11:22 PM- 12:14 AM

वर्ज्यम्- 10:28 AM- 12:01 PM, 06:11 AM- 07:47 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM

अमृत काल- 07:48 PM- 09:22 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:33 AM- 06:21 AM

