Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग): आज 3 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- फाल्गुन
अमांत- माघ
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- फरवरी 03 01:52 AM- फरवरी 04 12:40 AM
कृष्ण पक्ष तृतीया- फरवरी 04 12:40 AM- फरवरी 05 12:09 AM
नक्षत्र
मघा- फरवरी 02 10:47 PM- फरवरी 03 10:10 PM
पूर्व फाल्गुनी- फरवरी 03 10:10 PM- फरवरी 04 10:12 PM
योग
शोभन- फरवरी 03 04:45 AM- फरवरी 04 02:38 AM
अतिगण्ड- फरवरी 04 02:38 AM- फरवरी 05 01:04 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:09 AM
सूर्यास्त- 6:11 PM
चन्द्रोदय- फरवरी 03 7:48 PM
चन्द्रास्त- फरवरी 04 8:38 AM
अशुभ काल
राहू- 3:25 PM- 4:48 PM
यम गण्ड- 9:55 AM- 11:17 AM
कुलिक- 12:40 PM- 2:03 PM
दुर्मुहूर्त- 09:22 AM- 10:06 AM, 11:22 PM- 12:14 AM
वर्ज्यम्- 10:28 AM- 12:01 PM, 06:11 AM- 07:47 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM
अमृत काल- 07:48 PM- 09:22 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:33 AM- 06:21 AM