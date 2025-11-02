Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 नवंबर 2025: आज 2 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
एकादशी - 07:31 ए एम तक
त्रयोदशी
नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 05:03 पी एम तक
उत्तर भाद्रपद
योग
व्याघात - 11:11 पी एम तक
हर्षण
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:34 ए एम
सूर्यास्त- 05:35 पी एम
चन्द्रोदय- 03:21 पी एम
चन्द्रास्त- 03:50 ए एम, नवम्बर 03
अशुभ काल
राहुकाल-04:12 पी एम से 05:35 पी एम
यमगण्ड- 12:04 पी एम से 01:27 पी एम
गुलिक- 02:50 पी एम से 04:12 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 ए एम से 05:42 ए एम