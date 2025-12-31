New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 के राजा होंगे बृहस्पति देव! ये 4 राशियां पूरे वर्ष रहेंगी मालामाल

New Year 2026 Rashifal: नए साल की शुरुआत के साथ लोगों के मन में सबसे ज्यादा चिंता और उम्मीद दो चीजों को लेकर होती है-स्वास्थ्य और धन. साल 2026 भी इससे अलग नहीं है. ज्योतिष के अनुसार, किसी भी वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति देखने के लिए मुख्य रूप से दो ग्रहों की भूमिका मानी जाती है-बृहस्पति और शुक्र.

बृहस्पति को धन, ज्ञान और वित्तीय स्थिति का स्वामी माना जाता है, जबकि शुक्र ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है. साल 2026 में बृहस्पति की स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी अस्थिर रह सकती है. हालांकि, शुक्र की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने के कारण पूरी तरह से संकट की स्थिति नहीं बनेगी और बीच-बीच में राहत मिलती रहेगी. वहीं, साल 2026 का स्वामी सूर्य है, जो बदलाव, अलगाव और नई शुरुआत का संकेत देता है. यही कारण है कि इस साल बड़ी संख्या में लोग करियर में बदलाव, नौकरी परिवर्तन और स्थान परिवर्तन का अनुभव करेंगे. शनि का मीन राशि में गोचर भी स्थान परिवर्तन और मानसिक बदलावों को बढ़ाएगा. खासकर अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच करियर से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

निवेश के मामले में साल 2026 सावधानी की मांग करता है. बृहस्पति की अस्थिर चाल गलत निवेश से नुकसान करा सकती है. इसलिए किसी भी राशि या लग्न के व्यक्ति को जल्दबाजी में निवेश करने से बचना चाहिए. तो आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी से जानते हैं कि 12 राशियों में कौन सी साल 2026 में रहेगी अमीर और किसी राशि के हाथ में नहीं टिकेगा पैसा.

मेष राशि (Mesh varshik rashifal 2026)

साल 2026 में मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. आर्थिक दबाव महसूस होगा, लेकिन सही समय पर सहायता मिलने से समस्याएं सुलझती जाएंगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में यह साल सक्रिय रह सकता है, पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदना, निर्माण या रिनोवेशन संभव है. करियर औसत रहेगा. नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग हैं. कुल मिलाकर साल चुनौतीपूर्ण लेकिन संभालने योग्य रहेगा.

वृषभ राशि (Vrishabh varshik rashifal 2026)

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 राहत और समाधान का वर्ष है. आर्थिक समस्याएं, कर्ज और अटके हुए मामले सुलझने की प्रबल संभावना है. संपत्ति, वाहन और धन के योग मजबूत हैं. करियर स्थिर रहेगा और व्यापार में सुधार के संकेत हैं. नया काम शुरू किया जा सकता है, हालांकि उसके फल धीरे-धीरे मिलेंगे.

मिथुन राशि (Mithun varshik rashifal 2026)

साल 2026 मिथुन राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा. करियर में परिवर्तन होगा और यह बदलाव आगे चलकर बड़ी सफलता देगा. धन का प्रवाह ठीक रहेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा. घर या संपत्ति से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

कर्क राशि (Kark Varshik Rashifal 2026)

पिछले संघर्षों के बाद 2026 कर्क राशि वालों को राहत देगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज कम होगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. करियर में बड़ा निर्णय लाभदायक साबित होगा. व्यापार में जोखिम से बचें.

सिंह राशि (Singh varshik rashifal 2026)

सिंह राशि वालों के लिए यह साल मेहनत और संयम की परीक्षा लेगा. स्थान परिवर्तन के बाद लाभ के योग बनेंगे. स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण खर्च बढ़ सकता है. करियर में जोखिम न लें और कर्ज से बचें.

कन्या राशि (Knaya Varshik Rashifal 2026)

कन्या राशि वालों के लिए साल औसत रहेगा. धन और करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है. शिक्षा और संपत्ति पर खर्च संभव है. नए काम की शुरुआत के योग हैं.

तुला राशि (Tula Varshik Rashifal 2026)

तुला राशि वालों के लिए 2026 बेहद सकारात्मक है. नया काम, प्रॉपर्टी और करियर में उन्नति के योग हैं. कर्ज कम होगा और रुका हुआ धन वापस मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Vrischik Varshik Rashifal 2026)

वृश्चिक राशि वालों के लिए धीरे-धीरे सुधार का वर्ष है 2026. आय के नए अवसर मिलेंगे और रुका पैसा वापस आ सकता है. साझेदारी में व्यापार करते समय सावधानी रखें.

धनु राशि (Dhanu varshik rashifal 2026)

साल 2026 बड़े बदलावों का संकेत देता है. कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं. करियर में बड़ी जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन संभव है.

मकर राशि (Makar varshik rashifal 2026)

मकर राशि वालों के लिए साल बेहद अच्छा है. धन, संपत्ति और वाहन के योग हैं. करियर स्थिर रहेगा और पुरानी समस्याएं खत्म होंगी.

कुंभ राशि (Kumbh varshik rashifal 2026)

साल औसत रहेगा. प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं, लेकिन कर्ज और सट्टा निवेश से बचें. करियर में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.

मीन राशि Meen varshik rashifal 2026)

धन में उतार-चढ़ाव रहेगा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है. करियर में जोखिम न लें. स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के योग साल के अंत में बन सकते हैं.

