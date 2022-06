Jodhpur: कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को 600 मीटर बोनट पर घसीटा, वीडियो वायरल

राजस्थान के जोधपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है. जहां पर कार ड्राइवर एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को करीब 600 मीटर तक बोनट पर घसीट कर ले गया. यह घटना पास में लगे CCTV में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना देवनगर थाना इलाके में रविवार शाम हुई, जब एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना सीट बेल्ट बांधे कार चला रहे एक दंपति को रोकने का प्रयास था.

थाना प्रभारी जयकिशन सोनी ने बताया कि शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल एकेडमी के पास ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गोपाल सिंह के सामने से एक कार दंपति को बिना सीट बेल्ट बांधे जा रहा था. उन्होंने रुकने का इशारा किया पर वो भागने का प्रयास करने लगे उन्हें रोकने के लिए कांस्टेबल गोपाल सिंह कार के सामने आ गए और कार चालक ने स्पीड तेज कर दी.

जिसके बाद गोपालसिंह कार के बोनट पर गिर गए और उन्होंने कार के वाइपर पकड़ लिया. भगाने के प्रयास में कार चालक उन्हें करीब 500 से 600 मीटर तक घसीट कर ले गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोका तब तक पुलिस की चेतक गाड़ी पहुंच गई थी. तुरंत ही पुलिस कार को चालक गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने साफ कर दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना में पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी.

