बीच सड़क पर झाड़ू लगा रहा है ट्रैफिक पुलिसकर्मी, थमी गाड़ियों की रफ्तार, ये है वजह

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो आपका मन मोह लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तमिलनाडु का वायरल हो रहा है जहां सड़क पर पड़े कंकड़-पत्थर और रोड़ी को एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी झाड़ू से हटा रहा है.

गाड़ियों के फिसलने का डर

वीडियो में सड़क पर बड़ी संख्या में कंकड़-पत्थर को पड़े देखा जा सकता है. इससे गाड़ियों खासकर के 2-व्हीलर्स के फिसलने का जोखिम बढ़ जाता है. संभवतया इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रैफिक हवलदार ने खुद ही सड़क पर सफाई करने का निर्णय किया है.

हालांकि ट्रैफिक पुलिस हवलदार के इस काम की जहां कुछ लोग सराहना कर रहे हैं, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया है.

एक यूजर ने लिखा-ये बहुत गलत बात है. सही काम गलत इंसान कर रहा है. उसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है.

Very improper. Right man is doing a wrong job. His duty is Law and order. Instead he must make the related people do their service.