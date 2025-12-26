scorecardresearch
 
CEO की बर्थडे पार्टी, चलती कार में गैंगरेप... IIT'an निकला मुख्य आरोपी, दरिंदगी की पूरी कहानी

उदयपुर में चलती कार में एक आईटी कंपनी की महिला कर्मचारी से कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर अपने साथ दरिंदगी करने का आरोप गया है. इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पीड़िता ने कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया (L) और एग्जीक्यूटिव हेड के पति गौरव सिरोही पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. (Photo: PTI)

उदयपुर पुलिस ने एक आईटी कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड समेत तीन लोगों को चलती कार में एक महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार तड़के हिरासत में लिया गया और बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया. उयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि यह घटना 21 दिसंबर की सुबह हुई. पीड़िता उसी आईटी कंपनी में मैनेजर है. उसका मेडिकल ए​ग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें यौन उत्पीड़न के अनुरूप चोटों की पुष्टि हुई है.

पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें आईटी कंपनी का सीईओ जितेश सिसोदिया, उसकी महिला सहकर्मी और कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा और उसका पति गौरव सिरोही शामिल हैं. जितेश आईआईटियन है. जितेश ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में शोभागपुरा के एक होटल में 20 दिसंबर की रात पार्टी दी थी, जो 9 बजे के आसपास शुरू हुई और लगभग 1.30 बजे तक चली. पार्टी के बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी तो कुछ लोग उसे घर छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा ने उसे आफ्टर पार्टी के लिए अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया.

पीड़िता की बेहोशी की हालत का उठाया फायदा

पीड़िता के बयान के मुताबिक रात करीब 1:45 बजे उसे जिस कार में बैठाया गया, उसमें पहले से ही सीईओ जितेश और महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा का पति गौरव मौजूद थे. रास्ते में एक दुकान से उन्होंने सिगरेट खरीदा और पीड़िता को भी स्मोक कराया गया, जिससे वह बेहोशी की हालत में चली गई. पीड़िता का आरोप है कि इसी नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर सीईओ जितेश और गौरव ने उसके साथ गैंगरेप किया और इस पूरी वारदात के दौरान शिल्पा भी कार में ही मौजूद थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने तीनों आरोपियों से बार-बार गुहार लगाया कि वे उसे घर ड्रॉप कर दें, बावजूद इसके उन्होंने सुबह लगभग 5 बजे तक उसकी बात नहीं मानी.

Advertisement

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होश में आने पर उसे अपने कान की बाली, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब मिले और निजी अंगों पर चोट के निशान थे. इसके बाद उसने कार के डैशकैम में रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो फुटेज देखे, जिससे उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में पता चला. अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और अपमानित महसूस करते हुए, उसने तीन दिन बाद, 23 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उदयपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर विमेन क्राइम यूनिट की एडिशनल एसपी माधुरी वर्मा के नेतृत्व में जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

