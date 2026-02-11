श्रीगंगानगर में पुलिस जीप को कार ने मारी टक्कर, गाड़ी पलटी… महिला थाना प्रभारी की मौत

राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज सुबह पुलिस महकमे के लिए दुखद खबर सामने आई. दुर्गा मंदिर के आसपास पायल थिएटर रोड पर तड़के एक भीषण सड़क हादसे में महिला थाना प्रभारी सीआई ज्योति नायक की मौत हो गई.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, घटना आज सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई. उस वक्त महिला थाना प्रभारी ज्योति नायक पुलिस गश्त पर थीं. प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मी ने बताया कि पायल थिएटर की ओर से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को साइड से जबरदस्त टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि ज्योति नायक की गाड़ी पलट गई और वह गाड़ी के नीचे सिर के बल दब गईं. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

​

हादसे के बाद मौके पर खून और गाड़ी के टूटे हुए पार्ट्स बिखरे हुए दिखाई दिए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

शहर कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि पायल थिएटर की तरफ से आने वाली कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन पलट गया. हादसे की सूचना मिलते ही एसपी डॉ. अमृता दुहन सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे.

Advertisement

जिस कार से यह हादसा हुआ, वह हरियाणा नंबर की बताई जा रही है. उसका कार चालक भी घायल हुआ है और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. चालक खाजूवाला इलाके का रहने वाला बताया गया है.

---- समाप्त ----

(रिपोर्ट- हरनेक सिंह)