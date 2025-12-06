scorecardresearch
 
यूपी पुलिस पर हमला कर आरोपी छुड़ाया, राजस्थान पुलिस ने दो बदमाश दबोचे

राजस्थान के डीग जिले के इकलेरा गांव में यूपी पुलिस पर हमला कर आरोपी अमित ठाकुर को छुड़ाने की घटना के बाद पुलिस ने दो बदमाश सुनहरी ठाकुर और मान सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों करीब 15 ग्रामीणों के साथ मिलकर यूपी पुलिस टीम पर टूट पड़े थे. गोवर्धन थाने के सब-इंस्पेक्टर नितिन त्यागी की शिकायत पर कार्रवाई की गई.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Suresh Foujdar/ITG)
राजस्थान के डीग जिले में यूपी पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ाने की घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. मामले में कार्रवाई करते हुए डीग कोतवाली पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. ये वही आरोपी हैं जिन्होंने अपने साथियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर यूपी पुलिस टीम पर हमला किया था.

दरअसल, मामला उस समय सामने आया जब मथुरा के गोवर्धन थाने की पुलिस टीम, सब इंस्पेक्टर नितिन त्यागी के नेतृत्व में आरोपी अमित ठाकुर को पकड़ने इकलेरा गांव पहुंची थी. आरोपी के खिलाफ 5 दिसंबर को अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था. यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन तभी अचानक हालात बिगड़ गए.

पुलिस पर हमला, आरोपी छीनकर ले गए ग्रामीण

आरोप है कि दो बदमाशों और करीब 15 ग्रामीणों ने एकजुट होकर यूपी पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पहले उन्होंने पुलिसकर्मियों का विरोध किया, फिर उनसे भिड़ गए और आरोपी अमित ठाकुर को छुड़ाकर फरार हो गए. इस हमले में पुलिस टीम को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा.

सब इंस्पेक्टर नितिन त्यागी ने इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर डीग कोतवाली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके में दबिश दी. जांच के दौरान दो बदमाशों- सुनहरी ठाकुर और मान सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों इकलेरा गांव के ही निवासी हैं.

एक आरोपी हिस्ट्रीशीटर, सीमा क्षेत्र होने से बढ़ती है चुनौती

गिरफ्तार आरोपी सुनहरी ठाकुर डीग थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, इन बदमाशों की भूमिका न सिर्फ हमले में थी, बल्कि आरोपी को छुड़ाने की योजना में भी थी.

डीग कोतवाली प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि यूपी पुलिस पर हमले की यह घटना बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान 15 ग्रामीणों ने खुलकर कानून-व्यवस्था का उल्लंघन किया और पुलिस पर हमला किया. फिलहाल, दो मुख्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की पहचान जारी है.

गौरतलब है कि डीग जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के गोवर्धन क्षेत्र से लगती है, जिससे ऐसे प्रकरणों में दोनों राज्यों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है. पुलिस अब इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है.

