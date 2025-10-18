भरतपुर में दर्दनाक हादसा: एक ही झटके में उजड़ गया परिवार! THAR की टक्कर से पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत

राजस्थान के भरतपुर जिले में नदबई थाना क्षेत्र के नदबई-जनूथर मार्ग पर शनिवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. तेज गति से आ रही थार ने एक बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमे बाइक सवार एक ही परिवार के चार सदस्य पति, पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों की मौत हो गई. यह परिवार कुम्हेर थाना इलाके के देहवा गांव का निवासी था.

जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय नटवर सिंह, उनकी पत्नी 28 वर्षीय पूजा देवी, चार वर्षीय बेटी परी और दो वर्षीय बेटा दीपू दिवाली मनाने के लिए अपने ससुराल जा रहे थे. लुहासा गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में आग लग गई.

सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और बाइक में लगी आग को बुझाया. सभी चारों को नदबई अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने टक्कर मारने वाली थार जीप में आग लगा दी. पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन जीप जलकर खाक हो गई.

वहीं, जीप चालक नरेश कुमार, निवासी लुहासा भी घायल हुआ है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. परिवार दिवाली मनाने जा रहा था, लेकिन इस हादसे ने उनके चारों की जिंदगी छीन ली. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है. हादसे से इलाके में मातम और आक्रोश फैल गया है.

