पुरानी हवेली में महिला की लाश! जमीन पर खून और छटपटाहट के निशान... झुंझुनू में बुजुर्ग की निर्मम हत्या

राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गुढ़ागोड़जी क्षेत्र में पुश्तैनी हवेली के भीतर अकेली रह रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सीता देवी महाजन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. खून से सना शव और संघर्ष के निशानों ने इलाके में सनसनी फैला दी है.पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

पुरानी हवेली में महिला की लाश (Photo: itg)
राजस्थान में इन दिनों एक हत्या की चर्चा लगातार हो रही है. प्रदेश के झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव पुश्तैनी हवेली में पड़ा हुआ मिला. यहां बुजुर्ग महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी. घटनास्थल से महिला के संघर्ष और खून के निशान पुलिस को मिले हैं. मामले की जानकारी मिलते ही डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी. उसका बेटा कोलकाता में बिजनेस करता है.

धारदार हथियार से रेता गया था बुजुर्ग का गला

उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र के गुड़ागांव में बीते शुक्रवार को हुई महिला की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. गांव में घर के अंदर विधवा महिला सीता देवी महाजन का शव खून से लथपथ हालत में मिला. महिला का गला धारदार हथियार से रेतकर हत्या की गई, जिससे घटना की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. घटना की सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और गांव में दहशत का माहौल बन गया.

चोरी,आपसी रंजिश या कुछ और?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस चोरी,आपसी रंजिश या अन्य एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

पुश्तैनी हवेली में अकेली रहती थी बुजुर्ग

मृतका की पहचान सीता देवी महाजन उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई है. गांव में यह उसकी पुश्तैनी हवेली थी और उसमें वो अकेली रहती थी. परिवार के अन्य सदस्य लंबे समय से व्यापार की सिलसिले में कोलकाता गए और वहीं रहने लगे. सीता देवी के घर में जब कोई हलचल नहीं हुई. तो पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी व घर के अंदर जाकर देखा. सीता देवी का शव खून से लतपथ पड़ा हुआ था. मामले की जानकारी मिलते ही एफएसएल व डॉग्स टीम मौके पर पहुंची और हवेली को अभी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है. घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव के हालात हैं व लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौके पर इकट्ठा हुए और घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है.
 

