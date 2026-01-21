scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आरोपियों का लंगड़ाते हुए फटे कपड़ों में फोटो नहीं डाल सकते', HC का पुलिस को सख्त संदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी से कोई शख्स दोषी सिद्ध नहीं होता. आरोपी की फोटो जारी करना अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने पुलिस को आरोपी और अधिवक्ता की तस्वीरें तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी.

Advertisement
X
राजस्थान हाईकोर्ट (File Photo: ITG)
राजस्थान हाईकोर्ट (File Photo: ITG)

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का किसी मामले में आरोपी होना, उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है. अदालत ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा थाने के बाहर आरोपी की फोटो खींचकर जारी करने के चलन पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने इसे मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना है.

यह मामला जैसलमेर पुलिस से जुड़ा है, जहां एक परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी तस्वीरें ली गईं और उन्हें सोशल मीडिया व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित किया गया. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश फरजंद अली ने अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास को न्याय मित्र नियुक्त किया.

गिरफ्तारी के बाद फोटो जारी करने पर कोर्ट का सख्त रुख

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan High Court
बहू सैलरी से हर महीने ससुर को देगी 20 हजार रुपये, जानें हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत (Photo: PTI)
6 महीने जेल से बाहर रहेंगे आसाराम... राजस्थान हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
शिल्पा शेट्टी को SC/ST केस में राहत मिली है (फाइल फोटो)
शिल्पा शेट्टी को मिली राहत, इस मामले में दर्ज FIR को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया रद्द
Karauli Gangrape victim
जज बोला- 'कपड़े उतारो मुझे...', राजस्थान HC ने लिया ये एक्शन
आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिली है
असाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की मेडिकल बेल, रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है दोषी

न्याय मित्र देवकीनंदन व्यास ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद तस्वीरें सार्वजनिक होने से संबंधित लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए जैसलमेर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की तस्वीरें या उससे जुड़ी सामग्री किसी भी ऑनलाइन मंच पर अपलोड की गई हैं, तो उन्हें तुरंत हटवाया जाए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जोधपुर के उदयमंदिर थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले का भी संज्ञान लिया, जिसमें अधिवक्ता मोहन सिंह रतनू को गिरफ्तार कर थाने के सामने बैठाकर उनकी तस्वीरें वायरल करने का आरोप है. अदालत ने जोधपुर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि अधिवक्ता की सभी तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हर प्लेटफॉर्म से हटाई जाएं और इसकी अनुपालना रिपोर्ट पेश की जाए.

Advertisement

भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पुलिस को निर्देश

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रजाक हैदर ने बताया कि जैसलमेर जिले में कई मामलों में महिलाओं और अविवाहित युवतियों की भी तस्वीरें जारी की गईं, जबकि किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ. कोर्ट ने साफ किया कि दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति आरोपी ही माना जाता है और गिरफ्तारी से उसकी गरिमा समाप्त नहीं होती. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement