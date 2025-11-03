पुष्कर मेले में विदेशियों की साफा बांध प्रतियोगिता, इस देश के कपल ने मारी बाजी- VIDEOS

विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन किया. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों को देसी खेलों से अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, गिल्ली डंडा, सतोलिया और लंगड़ी टांग जैसे पारंपरिक खेल शामिल थे.इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय और राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाना है.

पर्यटन विभाग ने बताया कि भारतीय और राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांध प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

अर्जेंटीना के कपल ने मारी बाजी

विभाग ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अर्जेंटीना की कैथरीना और उनके पार्टनर पाब्लो ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि रूस की ओल्गा और नीदरलैंड के कपल को द्वितीय स्थान से संतोष करना पड़ा. इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले भारतीय को भी अंत में सम्मानित किया गया. स्थानीय पिंकी नागौर निवासी प्रथम भारतीय रहीं, जबकि कनाडाई महिला द्वितीय रहीं और स्थानीय प्रगति तृतीय रहीं. इनाम देने का मकसद इनका हौसला बनाए रखना है.

उधर, साफा बांध प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं ने भी कमाल कर दिखाया. प्रथम स्थान पर नागौर निवासी पिंकी रहीं, जिन्होंने अपनी पारंगत तकनीक से सभी को प्रभावित किया. द्वितीय स्थान पर कनाडा की एक महिला ने कब्जा जमाया, जबकि तृतीय स्थान पर स्थानीय निवासी प्रगति रही. सभी विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए.

देसी खेल प्रतियोगिता

मेले में विदेशी पर्यटकों को भारतीय देसी खेलों से परिचित कराने के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गीली डंडा, सतोलिया, लंगड़ी टांग जैसे पारंपरिक खेल शामिल हैं. ये आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) और खेलकूद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया.

विभाग ने बताया कि इन कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं. ये आयोजन भारतीय संस्कृति और राजस्थानी परंपरा को दुनिया के सामने रखने का एक शानदार मौका है. साफा बांधने की प्रतियोगिता ने विदेशी मेहमानों को राजस्थान की शानदार पहनावे से जोड़ा है.

