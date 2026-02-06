आशीष से शादी, संजय से अफेयर... अंजली निकली पति के कत्ल की मास्टरमाइंड, राजस्थान में सोनम रघुवंशी जैसा कांड

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक मौत को पहले सड़क हादसा माना गया. परिवार ने भी यही समझा कि अज्ञात वाहन की टक्कर ने आशीष की जान ले ली. लेकिन तीन दिन बाद पुलिस जांच ने जो परतें खोलीं, उसने परिजनों को चौंका दिया. यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश निकली... और इस साजिश की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी अंजली थी.

मामला रावला थाना क्षेत्र के गांव का है. 31 जनवरी 2026 को बजीरचंद नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके भतीजे आशीष की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. पुलिस ने शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू की. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके के हालात ने कहानी बदलनी शुरू कर दी. चोटों का पैटर्न सड़क हादसे से मेल नहीं खा रहा था.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के मुताबिक, जब एफएसएल टीम और तकनीकी जांच कड़ी जोड़ी गई तो शक गहराता गया. कॉल डिटेल, मूवमेंट और घटनास्थल के संकेतों ने इशारा किया कि मामला दुर्घटना नहीं हो सकता. इसके बाद पुलिस ने जांच का एंगल बदला और फोकस परिवार व करीबी लोगों पर किया गया.

यहीं से सामने आई एक प्रेम प्रसंग की कहानी. पुलिस के अनुसार, आशीष की शादी करीब तीन महीने पहले अर्जु उर्फ अंजली से हुई थी. जांच में दावा किया गया कि अंजली इस शादी से खुश नहीं थी और उसका कथित तौर पर संजय उर्फ संजू नाम के युवक से संबंध था. आरोप है कि दोनों ने मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस का कहना है कि घटना वाली रात अंजली ने आशीष को घूमने के बहाने घर से बाहर निकाला. सुनसान सड़क पर पहले से उसके प्रेमी और साथी छिपे बैठे थे. जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, इशारा मिला और हमला कर दिया गया. आशीष को डंडों से पीटा गया, बेहोश होने के बाद मफलर से गला घोंटा गया. बाद में इसे सड़क दुर्घटना और लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई.

पुलिस का दावा है कि हमलावरों को आशीष का मोबाइल और अंजली के झुमके देकर भगा दिया गया, ताकि वारदात को लूट और एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने संजय, रोहित उर्फ रॉकी, बादल उर्फ सिद्धार्थ और पत्नी अर्जु उर्फ अंजली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में साजिश की परतें खुलीं.

यह पूरा घटनाक्रम लोगों को चर्चित सोनम रघुवंशी केस की याद दिला रहा है, जिसमें मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश में सोनम और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई थी.

स्थानीय लोगों में इस खुलासे के बाद हैरानी है. तीन महीने पहले हुई शादी, सामान्य दिखता रिश्ता और फिर इतनी बड़ी साजिश... यह सवाल सबके मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कहा कि मामले में चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है. डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि केस अदालत में मजबूती से पेश किया जा सके.

रिपोर्ट: हरनेक सिंह