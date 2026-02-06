scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आशीष से शादी, संजय से अफेयर... अंजली निकली पति के कत्ल की मास्टरमाइंड, राजस्थान में सोनम रघुवंशी जैसा कांड

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक युवक की मौत को पहले हादसा समझा गया, लेकिन जांच ने चौंकाने वाली साजिश से पर्दा उठ गया. तीन महीने पहले हुई शादी के बाद ही पत्नी अंजली ने अपने प्रेमी के साथ पति आशीष की हत्या की प्लानिंग की. उसने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. इस वारदात ने इंदौर के सोनम रघुवंशी मामले की याद दिला दी.

Advertisement
X
तीन महीने पहले हुई थी शादी, अब करा दी पति की हत्या. (File Photo: ITG)
तीन महीने पहले हुई थी शादी, अब करा दी पति की हत्या. (File Photo: ITG)

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक मौत को पहले सड़क हादसा माना गया. परिवार ने भी यही समझा कि अज्ञात वाहन की टक्कर ने आशीष की जान ले ली. लेकिन तीन दिन बाद पुलिस जांच ने जो परतें खोलीं, उसने परिजनों को चौंका दिया. यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश निकली... और इस साजिश की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी अंजली थी.

मामला रावला थाना क्षेत्र के गांव का है. 31 जनवरी 2026 को बजीरचंद नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके भतीजे आशीष की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. पुलिस ने शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू की. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके के हालात ने कहानी बदलनी शुरू कर दी. चोटों का पैटर्न सड़क हादसे से मेल नहीं खा रहा था.

Marriage to Ashish affair with Sanjay mastermind Anjali husband murder

सम्बंधित ख़बरें

Sonam-Raja Raghuvanshi
Honeymoon murder case: सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज
राजस्थान में इंदौर की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है. (Photo: ITG)
सुरेंद्र से शादी, राजूराम से प्यार, पति की हत्या और नकली आंसू... राजस्थान में सोनम रघुवंशी पार्ट-2!
राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी मेघालय पहुंचे.
'चेहरे पर शिकन तक नहीं थी...', वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुई सोनम रघुवंशी
Sonam Raghuwanshi
“बस में अकेली नहीं थी सोनम रघुवंशी”
Sonam Raghvanshi crime disclosure in chargesheet
पुलिस की चार्जशीट में मौजूद है सोनम रघुवंशी की हर करतूत, सामने आया राजा मर्डर केस का सच

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के मुताबिक, जब एफएसएल टीम और तकनीकी जांच कड़ी जोड़ी गई तो शक गहराता गया. कॉल डिटेल, मूवमेंट और घटनास्थल के संकेतों ने इशारा किया कि मामला दुर्घटना नहीं हो सकता. इसके बाद पुलिस ने जांच का एंगल बदला और फोकस परिवार व करीबी लोगों पर किया गया.

यह भी पढ़ें: सोनम रघुवंशी-राजा की शादी में कुंडली मिलाने वाले पंडित का दावा- गायब होने के दिन ही कुंडली में दिखा था महिला का हाथ

Advertisement

यहीं से सामने आई एक प्रेम प्रसंग की कहानी. पुलिस के अनुसार, आशीष की शादी करीब तीन महीने पहले अर्जु उर्फ अंजली से हुई थी. जांच में दावा किया गया कि अंजली इस शादी से खुश नहीं थी और उसका कथित तौर पर संजय उर्फ संजू नाम के युवक से संबंध था. आरोप है कि दोनों ने मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

Marriage to Ashish affair with Sanjay mastermind Anjali husband murder

पुलिस का कहना है कि घटना वाली रात अंजली ने आशीष को घूमने के बहाने घर से बाहर निकाला. सुनसान सड़क पर पहले से उसके प्रेमी और साथी छिपे बैठे थे. जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, इशारा मिला और हमला कर दिया गया. आशीष को डंडों से पीटा गया, बेहोश होने के बाद मफलर से गला घोंटा गया. बाद में इसे सड़क दुर्घटना और लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई.

Marriage to Ashish affair with Sanjay mastermind Anjali husband murder

पुलिस का दावा है कि हमलावरों को आशीष का मोबाइल और अंजली के झुमके देकर भगा दिया गया, ताकि वारदात को लूट और एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने संजय, रोहित उर्फ रॉकी, बादल उर्फ सिद्धार्थ और पत्नी अर्जु उर्फ अंजली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में साजिश की परतें खुलीं.

Marriage to Ashish affair with Sanjay mastermind Anjali husband murder

यह पूरा घटनाक्रम लोगों को चर्चित सोनम रघुवंशी केस की याद दिला रहा है, जिसमें मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश में सोनम और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई थी. 

Advertisement

स्थानीय लोगों में इस खुलासे के बाद हैरानी है. तीन महीने पहले हुई शादी, सामान्य दिखता रिश्ता और फिर इतनी बड़ी साजिश... यह सवाल सबके मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कहा कि मामले में चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है. डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि केस अदालत में मजबूती से पेश किया जा सके.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: हरनेक सिंह
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement