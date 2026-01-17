scorecardresearch
 
कोटा में 10वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी... मां काम से लौटी तो फंदे से लटका मिला

राजस्थान के कोटा शहर में एक बार फिर दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां उद्योग नगर इलाके में 16 साल के 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी. घटना के समय माता-पिता काम पर गए हुए थे. छात्र एक बार परीक्षा में असफल हो चुका था और दोबारा तैयारी कर रहा था.

कोटा में दसवीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी. (Photo: Screengrab)
कोटा में दसवीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के कोटा शहर में एक बार फिर दर्दनाक घटना सामने आई है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 16 साल के छात्र ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी. छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था. पहले एक बार परीक्षा में असफल हो चुका था. इस सत्र में वह दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

घटना के समय छात्र के माता-पिता दोनों काम पर गए हुए थे. दोपहर में जब मां घर लौटी, तो बेटे को फंदे पर लटका देख चीख पड़ी. परिजन तत्काल छात्र को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

परिजनों का कहना है कि छात्र पढ़ाई को लेकर कभी-कभी तनाव में रहता था, लेकिन उसने ऐसी कभी कोई बात नहीं बताई. पिता का कहना है कि बेटा इस बार पढ़ाई को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर था और दोबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था. परिवार इस घटना के बाद से गहरे सदमे में है.

परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया. उद्योग नगर थाने के एएसआई सतवीर सिंह ने बताया कि दोपहर में अस्पताल चौकी से मामले की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए गए. प्रारंभिक जानकारी में घर के भीतर आत्महत्या की बात सामने आई है, हालांकि कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. मामले की जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
