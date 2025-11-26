मोबाइल गेम को ऐसी लत! मां ने नहीं दिया फोन रिपेयरिंग का पैसा तो 13 साल से बच्चे ने दे दी जान

बिहार में बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी गाछी गांव में गुरुवार की सुबह एक 13 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली. मृतक रवि कुमार मोबाइल गेम खेलने का आदी था और पिछले कई दिनों से अपना खराब मोबाइल ठीक करवाने के लिए पैसे मांग रहा था. आर्थिक रूप से कमजोर दादा ने रुपये देने से इनकार किया और माता-पिता से मांगने को कहा, जिसके बाद रवि ने अपनी मां से बात की, लेकिन वहां से भी डांट फटकार मिलने पर वह नाराज हो गया.

रवि के पिता चंदन दास और मां केरल में मजदूरी करते हैं,जबकि वह गांव में अपने दादा शंकर दास और दादी के साथ रहता था. घटना से एक दिन पहले 21 नवंबर को उसने अपनी मां को फोन करके मोबाइल ठीक कराने के लिए 1000 रुपये की मांग की थी.मां ने उसकी मोबाइल गेम खेलने की आदत को लेकर नाराजगी जताई और रुपये भेजने से मना कर दिया. यह बात रवि को बुरी लगी और वह चुपचाप कमरे में चला गया.

22 नवंबर की सुबह जब दादा-दादी काम के लिए बाहर गए, तो रवि ने घर को अंदर से बंद कर लिया और साड़ी के सहारे फांसी लगा ली. कुछ समय बाद जब शंकर दास वापस लौटे और दरवाजा अंदर से बंद मिला,तो उन्होंने पीछे से सीढ़ी लगाकर घर में प्रवेश किया. अंदर रवि का शव फंदे से लटका मिला.

मालूम हुआ कि रवि की बहन भी 2 साल पहले इसी जगह फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी है.रवि के दादा शंकर दास ने बताया कि वह मोबाइल पर लगातार गेम खेलता था. मोबाइल खराब हो गया इस वजह से उसने मां से रुपया मांगा. मां ने डांट फटकार की और रुपया नहीं दिया, इसी से नाराज होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है.

घटना की सूचना रवि के मां पिता को दी गई है जो केरल से चल चुके हैं और आज उनके पहुंचने की संभावना है. घटना के बाद आज पूर्व मेयर सह मेयर प्रतिनिधि संजय कुमार भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और कहा कि दुखद घटना है कि मोबाइल में बच्चे व्यस्त हो रहे हैं और मोबाइल गेम खेलने के लिए आत्महत्या तक कर रहे हैं जो दुखद है. वहीं पड़ोसी लालू राम ने बताया कि रवि मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था और मोबाइल खराब होने पर रुपया नहीं मिलने से नाराज होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है.



