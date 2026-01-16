scorecardresearch
 
जिस पर था भरोसा, वही निकला दरिंदा, हैवान पिता ने 12 सालों तक बड़ी बेटी से किया रेप, छोटी पर भी थी गंदी नजर

जोधपुर में एक पिता पर अपनी नाबालिग बेटियों के साथ सालों तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. दोनों बेटियों के बयान दर्ज किए गए हैं, मेडिकल जांच कराई गई है और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

रेप का आरोपी पिता गिरफ्तार (Photo: ITG)
राजस्थान के जोधपुर से मानवता और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. जिस पिता पर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और सुरक्षित जीवन देने की जिम्मेदारी होती है वही पिता यहां हैवान बन गया. आरोप है कि पिता ने लगातार 12 सालों तक अपनी नाबालिग बेटी का रेप और यौन उत्पीड़न किया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

12 सालों तक हैवानियत

मामला जोधपुर कमिश्नरेट का है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, लंबे समय तक यौन शोषण, छेड़छाड़ और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि पिता ने बड़ी बेटी का लगभग 12 सालों तक यौन शोषण किया और हाल ही में छोटी बेटी को भी शिकार बनाने की कोशिश की.

बताया गया कि जब आरोपी ने छोटी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, तो उसने इसका विरोध किया और पूरी बात अपनी मां और बड़ी बहन को बता दी. इसके बाद मां दोनों बेटियों को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को पूरी आपबीती बताई.

दो बेटियों के साथ पति के खिलाफ थाने पहुंची महिला

बुधवार को ही एसीपी ने दोनों बेटियों के बयान दर्ज किए और उनकी मेडिकल जांच करायी गई. एफएसएल की टीम ने घर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी पिता मजदूरी करता है. परिवार में पीड़िता के दो भाई भी है.

बेटियों के साथ पिता द्वारा किए गए व्यवहार का पता लगने पर मां ने अपने ससुर को पूरी बात बताई. इसके बाद पति-पत्नी में झगड़ा भी हुआ. परिवार में जब बात उजागर हो गई तो रोपी पिता घर से फरार हो गया. आरोपी के पिता ने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी लेकिन जब बेटियों ने मां को पूरी सच्चाई बताई तो महिला फौरन दोनों नाबालिग बेटियों को लेकर थाने पहुंची और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी पिता जिला कलेक्ट्रेट में छुपा हुआ था जिसे पकड़ लिया गया है. इस मामले की जांच एसीपी मंगलेश चुंडावत कर रही हैं. 
 

