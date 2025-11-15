Jaipur: ₹1300 देकर 120 ग्राम सोने का ज्वेलरी ले उड़ा ठग, घटना CCTV में कैद

जयपुर के जोबनेर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक ऐसी चोरी हुई जिसे देखकर दुकानदारों में दहशत फैल गई है. ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आया एक युवक मिनटों में लाखों की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गया. उसकी चाल इतनी तेज थी कि दुकानदार को कुछ समझ ही नहीं आया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचा आरोपी

घटना ज्वैलर्स अमित सोनी की दुकान की है. दुकान पर एक युवक ग्राहक के रूप में पहुंचा और बड़े आराम से सोने-चांदी की ज्वेलरी देखने लगा. उसने दुकानदार से लगातार बातचीत करते हुए भरोसा भी जीत लिया, ताकि उसकी किसी हरकत पर शक न हो.

बातों में उलझाकर 120 ग्राम ज्वेलरी उठाई

इसी दौरान युवक ने 120 ग्राम सोने की एक महंगी ज्वेलरी हाथ में ली और उसे ट्राई करने और नजदीक से देखने के बहाने दुकानदार की नजरों से खुद को बचाए रखा. फिर जाते समय उसने काउंटर पर सिर्फ 1300 रुपए रखे, जैसे किसी छोटी खरीदारी का भुगतान कर रहा हो. इसके बाद वह ज्वेलरी लेकर धीरे से दुकान से बाहर निकल गया. दुकानदार को कुछ देर तक बिल्कुल भनक नहीं लगी.

दुकानदार को होश तब आया, जब वजन मिलान किया

कुछ मिनट बाद जब दुकानदार ने ज्वेलरी खोजनी शुरू की और वजन मिलाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे समझ आने में देर नहीं लगी कि ग्राहक नहीं बल्कि एक शातिर ठग उसे चूना लगाकर जा चुका है. दुकानदार बाहर भागा, लेकिन आरोपी तब तक गायब हो चुका था.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

दुकान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें युवक की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं. फुटेज में उसकी चाल, गतिविधियां और ज्वेलरी ले जाने का तरीका दर्ज है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज की

ज्वैलर्स अमित सोनी ने जोबनेर थाने में मामला दर्ज कराया है. थानाधिकारी हनुमान सहाय के अनुसार, युवक करीब 120 ग्राम ज्वेलरी चोरी कर ले गया. पुलिस ने मौके का मुआयना किया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अब उसकी पहचान और फरारी रूट का पता लगाने में जुटी है.

