जयपुर के हरमाड़ा में फिर दिखा डंपर का कहर... बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, एक की मौत

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार डंपर का कहर दिखा. आज गुरुवार की सुबह टोडी मोड़ तिराहे पर डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद चालक डंपर मौके पर छोड़कर फरार हो गया.

डंपर ने बाइक में मारी टक्कर. (Photo: ITG)
जयपुर के हरमाड़ा में एक बार फिर डंपर का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया. हादसा इतना भयानक था कि एक युवक का सिर चकनाचूर हो गया. उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी उछलकर दूर जा गिरा, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, हादसा हरमाड़ा के टोडी मोड़ तिराहे पर हुआ, जहां गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे दो बाइक सवार युवक चौमूं से जयपुर लौट रहे थे, तभी यूटर्न लेते वक्त सामने से आ रहे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान करीब 100 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गया. बाइक पर पीछे बैठा गौरीशंकर उछलकर दूर जा गिरा, जबकि सोनू बाइक सहित सड़क पर घसीटता चला गया. सिर में गंभीर चोट लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद डंपर चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल गौरीशंकर को चौमूं के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि सोनू के शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वही पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है, जबकि घायल 29 वर्षीय गौरीशंकर है, दोनों जयपुर में सोलर प्लांट लगाने का काम करते थे. घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक डंपर का कहर देखने को मिला था, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

