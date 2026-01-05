scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जालोर में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस... 2 की मौत और 20 घायल

जालोर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 यात्री घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस. (Photo: Naresh Kumar/ITG)
खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस. (Photo: Naresh Kumar/ITG)

राजस्थान के जालोर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने हो गया. जहां सांचौर से जयपुर जा रही एक निजी ट्रेवल्स की लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए. इनमें से पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह दुर्घटना आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बस के पलटते ही यात्रियों में मच गई चीख-पुकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी ट्रेवल्स की बस सांचौर से जयपुर की ओर जा रही थी. जैसे ही बस अगवरी गांव के पास पहुंची, अचानक सड़क पर आए एक पशु को बचाने के प्रयास में चालक ने बस को मोड़ा, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई. बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग बस के नीचे दब गए.

सम्बंधित ख़बरें

तीन लोग घायल.(Photo: Representational)
मुंबई के आरे कॉलोनी में BEST बस और ट्रक की भिड़ंत, चालक की मौत
सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत (Photo: Screengrab)
दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कोहरे में ट्रक और बस की टक्कर, एक की मौत
Severe road accident near Tilora on national highway 30
NH-30 पर मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा
मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर दर्दनाक सड़क हादसा, कई लोगों की मौत
सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत. (Photo: Representational)
कोटा-लालसोट हाइवे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर पलटा कंटेनर, तीन लोगों की मौत

यह भी पढ़ें: गुजरात हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 7 साल की बच्ची समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. बस के नीचे दबे यात्रियों को निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन की सहायता ली गई. घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

Advertisement

पुलिस के अनुसार हादसे में फगलूराम विश्नोई निवासी लियादरा और उनकी पत्नी हुआ देवी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी सांचौर से अजमेर अपने बेटे से मिलने के लिए निकले थे. उनका बेटा अजमेर में स्टील रेलिंग का व्यवसाय करता है. लेकिन रास्ते में आहोर के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई.

हादसे में घायल हुए 20 यात्री

घटना में घायल हुए 20 यात्रियों में से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया है. अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी जा रही है.

आहोर थाना पुलिस के थानाधिकारी करणसिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण सड़क पर अचानक आए पशु को बचाने का प्रयास सामने आया है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर यातायात भी प्रभावित रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement