जालोर में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस... 2 की मौत और 20 घायल

राजस्थान के जालोर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने हो गया. जहां सांचौर से जयपुर जा रही एक निजी ट्रेवल्स की लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए. इनमें से पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह दुर्घटना आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बस के पलटते ही यात्रियों में मच गई चीख-पुकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी ट्रेवल्स की बस सांचौर से जयपुर की ओर जा रही थी. जैसे ही बस अगवरी गांव के पास पहुंची, अचानक सड़क पर आए एक पशु को बचाने के प्रयास में चालक ने बस को मोड़ा, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई. बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग बस के नीचे दब गए.

हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. बस के नीचे दबे यात्रियों को निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन की सहायता ली गई. घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पुलिस के अनुसार हादसे में फगलूराम विश्नोई निवासी लियादरा और उनकी पत्नी हुआ देवी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी सांचौर से अजमेर अपने बेटे से मिलने के लिए निकले थे. उनका बेटा अजमेर में स्टील रेलिंग का व्यवसाय करता है. लेकिन रास्ते में आहोर के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई.

हादसे में घायल हुए 20 यात्री

घटना में घायल हुए 20 यात्रियों में से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया है. अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी जा रही है.

आहोर थाना पुलिस के थानाधिकारी करणसिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण सड़क पर अचानक आए पशु को बचाने का प्रयास सामने आया है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर यातायात भी प्रभावित रहा.

