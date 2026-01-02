गुजरात हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 7 साल की बच्ची समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत

गुजरात के खेडा जिले में नडियाद–कपडवंज हाइवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 साल की मासूम बच्ची और 24 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा महुधा तालुका के वड़थल रईजीपुरा पाटिया के पास हुआ, जहां एक CNG रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई.

जानकारी के अनुसार, कपडवंज क्षेत्र का एक परिवार मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान वड़थल रईजीपुरा पाटिया के पास सामने से आ रहे CNG रिक्शा से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार 7 साल की बच्ची और 24 वर्षीय महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

दुर्घटना में CNG रिक्शा और बाइक पर सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. घायलों को कठलाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है.

हादसे की सूचना मिलते ही महुधा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महुधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने क्षतिग्रस्त CNG रिक्शा और मोटरसाइकिल को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया. कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य हो गई. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है.

इस दर्दनाक घटना से इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

