₹25 को लेकर टोल पर बवाल, हाईवे पर महिलाओं का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोलकर्मियों को दौड़ाया भी

जयपुर के चौमूं–चंदवाजी एनएच-48 स्थित कुशलपुरा–बांसा टोल प्लाजा पर 25 रुपये के टोल को लेकर शनिवार शाम हंगामा हो गया. हरियाणा नंबर कार सवार युवक ने खुद को सेना का जवान बताकर टोल पर छूट मांगी. पहचान पत्र जांच में आश्रित कार्ड सामने आने पर विवाद बढ़ गया. इसके बाद कार में बैठी महिलाएं उग्र हो गईं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ.

सेना का जवान बताकर टोल पर छूट मांगी.(Photo: Screengrab)
जयपुर के चौमूं–चंदवाजी राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर स्थित कुशलपुरा–बांसा टोल प्लाजा पर शनिवार शाम उस समय हंगामा हो गया, जब टोल टैक्स देने को लेकर कार सवार महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया. मामूली 25 रुपये के टोल को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया. टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों और महिलाओं के बीच कहासुनी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घटना के दौरान महिलाओं ने टोलकर्मियों पर नाराजगी जताई. बताया जा रहा है कि महिलाओं ने दौड़ाते हुए उनकी पिटाई तक कर दी. इससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हंगामे के चलते टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. कर्मचारियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं के गुस्से के सामने हालात बिगड़ते चले गए.

सेना का जवान बताकर टोल छूट की मांग

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है. हरियाणा नंबर की एक कार टोल प्लाजा पर आकर रुकी. कार चला रहा युवक खुद को सेना का जवान बताते हुए टोल टैक्स में छूट की मांग करने लगा. टोलकर्मियों ने नियमों के अनुसार उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा. जब दस्तावेजों की जांच की गई तो मामला और बिगड़ गया.

देखें वीडियो...

टोलकर्मियों के अनुसार, युवक ने सेना का आश्रित कार्ड दिखाया था. नियमों के तहत आश्रित कार्ड पर टोल टैक्स में छूट नहीं दी जाती. इसी बात को लेकर कार में बैठी महिलाएं अचानक नाराज हो गईं और टोल प्लाजा पर हंगामा करने लगीं. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा.

मैनेजर का बयान, मामला शांत

टोल प्लाजा के मैनेजर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि कार चालक सेना का जवान नहीं था. उसने केवल आश्रित कार्ड दिखाया था, जिस पर टोल माफी का कोई प्रावधान नहीं है. 25 रुपये के टोल को लेकर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान किसी तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई.
कुछ देर बाद अन्य लोगों के समझाने पर मामला शांत हो गया और यातायात सामान्य हो सका. इस घटना को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

---- समाप्त ----
