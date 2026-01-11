जयपुर: घर खर्च के लिए महिला मास्टरमाइंड ने बनाई 'लुटेरी गैंग', रिश्तेदारों के साथ देती थी वारदात को अंजाम

जयपुर में शातिर महिला चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. एयरपोर्ट थाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर लाखों की चांदी चोरी करने वाली महिला गैंग की मास्टरमाइंड नीरू उर्फ सोन्या को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, नीरू अपने शौक पूरे करने और घर का खर्च चलाने के नाम पर रिश्तेदार महिलाओं के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी.

और पढ़ें

हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में शामिल महिलाएं आपस में रिश्तेदार हैं और बेहद सधे तरीके से दुकानों को निशाना बनाती थीं. आरोपी महिलाएं खुद को सामान्य ग्राहक दिखाकर दुकानदारों को बातों में उलझाती थीं और मौका मिलते ही कीमती चांदी पर हाथ साफ कर लेती थीं.

यह भी पढ़ें: जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की खुलेआम लूट... अवैध वसूली का वीडियो वायरल, 2 कांस्टेबल सस्पेंड

ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर की चोरी

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 3 जनवरी का है. जयपुर के जगतपुरा बाजार स्थित श्याम ज्वैलर्स शॉप में तीन महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं. उन्होंने चांदी की ज्वेलरी दिखाने के बहाने दुकानदार को बातचीत में उलझाया और इसी दौरान चांदी की पायल से भरी एक पूरी ट्रे चोरी कर ली.

चोरी के समय दुकानदार को किसी तरह की भनक तक नहीं लगी और तीनों महिलाएं आराम से दुकान से बाहर निकल गईं. बाद में जब दुकान में स्टॉक का मिलान किया गया, तब चोरी का पता चला. इसके बाद पीड़ित ज्वेलर के बेटे ने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया.

Advertisement

CCTV से हुई पहचान, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

एयरपोर्ट थानाधिकारी रूप नारायण ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीन संदिग्ध महिलाएं साफ तौर पर नजर आईं. जांच के आधार पर पुलिस ने कोटा निवासी 38 वर्षीय नीरू उर्फ सोन्या को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में सामने आया कि चोरी की इस वारदात को नीरू ने ही अंजाम दिया था. उसने कंबल की आड़ में ज्वेलरी चुराई थी. नीरू ने पुलिस को बताया कि इस वारदात में उसके साथ उसकी रिश्तेदार गुड्डी और मौसम भी शामिल थीं.

कई राज्यों में फैला था महिला गिरोह

पुलिस ने आरोपी महिला मास्टरमाइंड के कब्जे से ज्वेलरी शॉप से चोरी की गई चांदी की 6 पायल बरामद कर ली हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह महिला गिरोह केवल जयपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है.

फिलहाल पुलिस गिरोह की फरार दो महिलाओं गुड्डी और मौसम की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस महिला चोर गैंग से जुड़े और भी मामलों का खुलासा हो सकता है.

---- समाप्त ----