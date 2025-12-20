जयपुर में तेज रफ्तार Thar का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी और साली को मारी टक्कर, Video

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा देखने को मिला. ओवरस्पीड दौड़ रही एक थार जीप ने बाइक सवार दंपती और एक युवती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर उछलकर गिर पड़े और काफी देर तक तड़पते रहे. हादसे के बाद थार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया.

और पढ़ें

हादसे की सूचना मिलते ही एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया. अब इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें टक्कर का भयावह दृश्य साफ दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सेवा' की आड़ में कैदखाना! जयपुर के NGO में बंधक बनाए 18 लोग आजाद, महिलाओं के साथ होती थी हदें पार

निवारू रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा

दरअसल, यह हादसा शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे जयपुर के निवारू रोड पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, पवन सोनी अपनी बाइक पर पत्नी और साली को बैठाकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार थार जीप ने अचानक साइट कट मारा.

थार के टच होते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने हादसा देखा, लेकिन तब तक थार चालक मौके से फरार हो चुका था. हादसे के बाद सड़क पर गिरे तीनों लोग दर्द से कराहते रहे.

Advertisement

देखें वीडियो...

मदद की बजाय चालक हुआ फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद थार चालक ने रुकने या घायलों की मदद करने की बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

पुलिस के अनुसार हादसा बाइक के ओवरटेक करने के दौरान हुआ, तभी सामने से आ रही सफेद रंग की थार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह असंतुलित हो गई.

तीनों घायल, सीसीटीवी से तलाश

इस हादसे में झोटवाड़ा की गणेश कॉलोनी निवासी पवन कुमार सोनी, उनकी पत्नी साक्षी और साली उर्वशी घायल हुई हैं. तीनों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस फरार थार जीप और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----