scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयपुर में तेज रफ्तार Thar का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी और साली को मारी टक्कर, Video

जयपुर में शुक्रवार रात ओवरस्पीड थार जीप ने निवारू रोड पर बाइक सवार पति, पत्नी और साली को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जबकि थार चालक मौके से फरार हो गया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर फरार वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा देखने को मिला. ओवरस्पीड दौड़ रही एक थार जीप ने बाइक सवार दंपती और एक युवती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर उछलकर गिर पड़े और काफी देर तक तड़पते रहे. हादसे के बाद थार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया.

हादसे की सूचना मिलते ही एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया. अब इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें टक्कर का भयावह दृश्य साफ दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सेवा' की आड़ में कैदखाना! जयपुर के NGO में बंधक बनाए 18 लोग आजाद, महिलाओं के साथ होती थी हदें पार

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी छेड़वाल की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी (Photo ITG)
रील का रियल रिएक्शन…जयपुर के इन्फ्लुएंसर की पिटाई कर निकाला जुलूस !
NGO
जयपुर के एनजीओ में अवैध कैद का खुलासा
18 लोगों को अवैध कैद से मुक्त कराया गया.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
'सेवा' की आड़ में कैदखाना! जयपुर के NGO में महिलाओं के साथ होती थी हदें पार
महिला को A पॉजिटिव की जगह चढ़ा दिया B पॉजिटिव ब्लड. (Photo: Representational)
A पॉजिटिव की जगह चढ़ा दिया B पॉजिटिव ब्लड, महिला की बिगड़ी हालत, फिर...
Unique Viral Video of Sub Inspector Girvar Singh
अपनी पूरी सैलरी आपको दे देगा ये पुलिसवाला, बस करना होगा ये काम... Video

निवारू रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा

दरअसल, यह हादसा शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे जयपुर के निवारू रोड पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, पवन सोनी अपनी बाइक पर पत्नी और साली को बैठाकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार थार जीप ने अचानक साइट कट मारा.

थार के टच होते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने हादसा देखा, लेकिन तब तक थार चालक मौके से फरार हो चुका था. हादसे के बाद सड़क पर गिरे तीनों लोग दर्द से कराहते रहे.

Advertisement

देखें वीडियो...

मदद की बजाय चालक हुआ फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद थार चालक ने रुकने या घायलों की मदद करने की बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

पुलिस के अनुसार हादसा बाइक के ओवरटेक करने के दौरान हुआ, तभी सामने से आ रही सफेद रंग की थार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह असंतुलित हो गई.

तीनों घायल, सीसीटीवी से तलाश

इस हादसे में झोटवाड़ा की गणेश कॉलोनी निवासी पवन कुमार सोनी, उनकी पत्नी साक्षी और साली उर्वशी घायल हुई हैं. तीनों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस फरार थार जीप और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement