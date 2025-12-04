कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का जयपुर में भव्य विवाह.. जया किशोरी, CM योगी और बी प्राक समेत 500 VIP गेस्ट होंगे शामिल

वृंदावन (मथुरा) के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनका विवाह 5 दिसंबर को जयपुर में हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ होगा. तीन दिन चल रहे इस भव्य विवाह समारोह की शुरुआत बुधवार को हुई, जब इंद्रेश उपाध्याय और उनका परिवार वृंदावन से जयपुर पहुंचा.

और पढ़ें

जयपुर के प्रतिष्ठित ताज आमेर होटल में आयोजित इन आयोजनों में देश-विदेश से मेहमानों के आने की संभावना है. बुधवार रात होटल के ‘कुंदन वन’ में भात की रस्म आयोजित की गई, जिसमें वृंदावनधाम के संत, कथावाचक परिवार और कई विशेष अतिथि शामिल हुए. कथावाचक जगत में लोकप्रिय जया किशोरी भी मायरा व भात कार्यक्रम में पहुंचीं और रस्मों में भाग लिया.

विवाह से पहले गुरुवार को मेहंदी और हल्दी की रस्मों के साथ शाम को संगीत का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है. बॉलीवुड सिंगर बी प्राक पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा कर इस विवाह को 'जय-जय का वैदिक विवाह' कहते हुए अपनी उत्सुकता व्यक्त की.

बुधवार को वृंदावन स्थित इंद्रेश उपाध्याय के घर पर पारंपरिक रस्में हुईं और इसी दौरान उनके माता-पिता ने भी नृत्य कर खुशी का इजहार किया. इंद्रेश के पिता श्रीकृष्णचंद्र शास्त्री स्वयं एक जाने-माने कथावाचक हैं, जिनके शिष्यों का बड़ा समुदाय भी इन तैयारियों में सक्रिय है. देखें Video:-

Advertisement

अनूठा निमंत्रण और VIP गेस्ट लिस्ट

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ वृंदावनधाम के प्रमुख मंदिरों का विशेष प्रसाद भी भेजा गया है, जिसमें राधारमणजी से प्राप्त मिश्री-इलायची, तुलसी और अन्य प्रमुख मंदिरों के लड्डू शामिल हैं.

इस अनूठी परंपरा ने आमंत्रण पत्र को अत्यंत विशेष बना दिया है. शादी में सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद सख्त रखा गया है. इवेंट कंपनी ने जयपुर के आमेर थाने को 500 वीआईपी मेहमानों के आने की सूचना दी है, जिसके बाद मेहमानों की सुरक्षा के लिए होटल परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

शुरुआत में मेहंदी-हल्दी के कार्यक्रमों के लिए 100 बाउंसर लगाए गए हैं, जबकि शादी वाले दिन सुरक्षा के लिए लगभग 250 बाउंसर्स की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा कथावाचक के शिष्यों की एक अलग टीम भी सुरक्षा प्रबंधन में सहयोग करेगी.

मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुक्रवार सुबह से तेज हो जाएगा. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज परिवार के बड़े भैयाजी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अभिनेता संजय दत्त सहित कई बड़े नेता, संत-महंत और बॉलीवुड हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.

Advertisement

गोपनीयता की अपील

कार्यक्रम में अनावश्यक भीड़ न हो, इसके लिए होटल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो क्लिक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. स्वयं इंद्रेश उपाध्याय ने भी सभी मेहमानों से अपील की है कि विवाह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें, ताकि भक्तगण अचानक यहां न पहुंच जाएं और भीड़ प्रबंधन में परेशानी न आए.

वैदिक परंपराओं और आधुनिक आयोजन शैली के संगम वाले इस विवाह में हर रस्म को बारीकी से आयोजित किया जा रहा है. मुख्य विवाह अनुष्ठान शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच संपन्न होगा, जिसमें देशभर से आए संत-महंत, पंडित, कथावाचक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे.

जयपुर के ताज आमेर होटल में सजावट, व्यवस्थाओं और मेहमानों का स्वागत देखते ही बनता है. विवाह के लिए बनाए गए विशेष मंडप, पारंपरिक संगीत, राजस्थानी आतिथ्य और वृंदावन की आध्यात्मिक छटा मिलकर इस आयोजन को यादगार बना रहे हैं.

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का यह विवाह सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है, जिसके साक्षी बनने के लिए देश-विदेश के प्रतिष्ठित अतिथि जयपुर पहुंच रहे हैं.

---- समाप्त ----