धौलपुर: त्यागी छात्रावास फायरिंग केस में 3 आरोपी दबोचे गए, अवैध हथियार जब्त

राजस्थान के धौलपुर जिले में त्यागी छात्रावास फायरिंग मामले में निहालगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 29 जनवरी को हुए विवाद के दौरान फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने आरोपी हरेंद्र त्यागी, कमलेश त्यागी और राजकुमार त्यागी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किए हैं. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी.(Photo: Screengrab)
राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में त्यागी छात्रावास पर हुए गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 29 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद सामने आई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर फायरिंग और पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खुलेआम गोलियां चलती और पथराव होते हुए दिखाई दे रहा था.

इस गोलीकांड में विनोद पुत्र भागीरथ, निवासी पहाड़ी मरैना के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था. घटना के बाद त्यागी समाज के दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी थी.

गोलीकांड में पुलिस की सख्त कार्रवाई

निहालगंज थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरेंद्र त्यागी, कमलेश त्यागी और राजकुमार त्यागी शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल घटना के दौरान किया गया था. यह कार्रवाई निहालगंज थाना एसएचओ अमित शर्मा के नेतृत्व में की गई.

एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में अन्य आरोपी दिनेश, मनोज और पंकज अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

